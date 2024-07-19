تقرير: تهديد مهدي بنعطية يحول مسار أوناحي من مارسيليا إلى قطر

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي - المغرب

أصبح عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا ومنتخب المغرب على أعتاب الانتقال إلى الدوري القطري بسبب وكيله والمدير الرياضي للنادي الفرنسي ومواطنه مهندي بنعطية.

عز الدين أوناحي

النادي : أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا

وبحسب موقع "Lesport360" المغربي فإن بنعطية كان السبب خلف انضمام أوناحي إلى مارسيليا رغم تألقه في كأس العالم 2022 ووجود أكثر من عرض أفضل للاعب من الدوري الإنجليزي.

وأشار التقرير إلى أن بنعطية طلب من أوناحي الانتقال إلى أحد الفرق التي تنشط في الدوري القطري والتي لم يتم الكشف عن اسمها.

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ولم يتوقف بنعطية وفقا للتقرير عند ذلك الحد بل هدد أوناحي بإبعاده عن الفريق الأول لمارسيليا وعدم مشاركته في المباريات حال عدم انتقاله للدوري القطري.

وقال مصدر مقرب من اللاعب للصحيفة المغربية: "بنعطية أجبر أوناحي على التوقيع ولعب دورًا سيئا في هذه القضية، حتى أنه هدده بالإبعاد ومنعه من اللعب إذا رفض اللعب في قطر".

ويرتبط اللاعب صاحب الـ24 عاما بعقد مع مارسيليا حتى صيف عام 2027.

مارسيليا أوناحي بنعطية
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