صنداونز يضم مهاجما برازيليا

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 14:29

كتب : FilGoal

آرثر دي أوليفيرا - صنداونز

عزز نادي صنداونز بطل جنوب إفريقيا خطه الهجوةمي بصفقة برازيلية.

وأعلن صنداونز تعاقده مع المهاجم البرازيلي آرثر دي أوليفيرا قادما من لوميل البلجيكي.

وأوضح صنداونز أن آرثر وقع على عقد طويل الأمد دون تحديد مدة التعاقد أو قيمة الصفقة.

أخبار متعلقة:
ميلان يضم موراتا من أتليتكو مدريد بوستيكوجلو يرد على أنباء ترشيحه لخلافة ساوثجيت جارديان: وست هام يخطط لإعادة كانتي إلى الدوري الإنجليزي ليكيب تكشف تحديد سان جيرمان لسعر أوجارتي من أجل بيعه إلى يونايتد

المهاجم صاحب الـ22 عاما سبق له اللعب بأندية فاسكو دي جاما وباكوس فيريرا قبل الانتقال إلى الدوري البلجيكي.

ولعب دي أوليفيرا 50 مباراة مع فريق لوميل وسجل 18 هدفا وصنع 5 آخرين.

صنداونز يسعى للمنافسة على لقب النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

وكان بطل جنوب إفريقيا قد ودع دوري الأبطال عقب الخسارة من الترجي في نصف النهائي.

صنداونز
نرشح لكم
تقرير: نجم الترجي أولى مطالب موكوينا في الوداد في إيطاليا.. النصر بطل الدوري الليبي للمرة الثالثة بتاريخه بعد 4 ساعات من توقيعه.. أوبامينج يقود هجوم القادسية أمام مونشنجلادباخ تقرير مغربي: القبض على رئيس الرجاء في ألمانيا على رأسهم نجم الزمالك السابق.. موكوينا يبدأ مهمته مع الوداد برحيل 15 لاعبا خبر في الجول – بسبب نصر الدين النابي.. اهتمام من كايزر تشيفز بضم ماييلي كاف يؤكد حصول الرباعي المصري على الرخصة الإفريقية للموسم الجديد مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب عدم إدراج استاد العاصمة ضمن ملاعب الأندية في إفريقيا
أخر الأخبار
عودة ساندرو تونالي لتدريبات نيوكاسل 7 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - رضا شحاتة مديرا فنيا لـ السكة الحديد 27 دقيقة | القسم الثاني
"يحمل سجلا حافلا في الكرة الإنجليزية".. 7 معايير من الاتحاد الإنجليزي لخلافة ساوثجيت 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس – مدير المنتخب: تطورات إصابة كوكا.. ونتمنى تحقيق ميدالية 49 دقيقة | باريس 2024
الغزو الإسباني اكتمل.. كومو يعلن التعاقد مع ألبيرتو مورينو ساعة | الكرة الأوروبية
الصفاقسي يعلن استعارة كريستو من الأهلي ساعة | الدوري المصري
مدرب الألومنيوم: مررنا بظروف صعبة وأغلقنا مفاتيح لعب الأهلي ساعة | الدوري المصري
إسبانيا ترشح 11 ملعبا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية