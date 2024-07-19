صنداونز يضم مهاجما برازيليا

عزز نادي صنداونز بطل جنوب إفريقيا خطه الهجوةمي بصفقة برازيلية.

وأعلن صنداونز تعاقده مع المهاجم البرازيلي آرثر دي أوليفيرا قادما من لوميل البلجيكي.

وأوضح صنداونز أن آرثر وقع على عقد طويل الأمد دون تحديد مدة التعاقد أو قيمة الصفقة.

المهاجم صاحب الـ22 عاما سبق له اللعب بأندية فاسكو دي جاما وباكوس فيريرا قبل الانتقال إلى الدوري البلجيكي.

𝐌𝐀𝐒𝐀𝐍𝐃𝐀𝐖𝐀𝐍𝐀, 𝐌𝐄𝐄𝐓 𝐀𝐑𝐓𝐇𝐔𝐑 🇧🇷👋 Brazilian Centre-Forward Arthur de Oliveira Sales has joined the Champions! 🏆📝#Sundowns #WelcomeArthur pic.twitter.com/67J0bj0LUF — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) July 19, 2024

ولعب دي أوليفيرا 50 مباراة مع فريق لوميل وسجل 18 هدفا وصنع 5 آخرين.

صنداونز يسعى للمنافسة على لقب النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا التي يحمل الأهلي لقبها.

وكان بطل جنوب إفريقيا قد ودع دوري الأبطال عقب الخسارة من الترجي في نصف النهائي.