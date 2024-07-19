ميلان يضم موراتا من أتليتكو مدريد

أعلن ميلان اليوم الجمعة رسميا ضمه لمهاجم أتليتكو مدريد ألفارو موراتا.

ألفارو موراتا النادي : أتليتكو مدريد ميلان

وأشار ميلان في بيانه الرسمي إلى أن موراتا وقع على عقد يربطه بالنادي حتى عام 2028 مع إمكانية مده لموسم آخر.

وكان أتليتكو فعل الشرط الجزائي في تعاقد موراتا مع الأتليتي والبالغ قيمته 13 مليون يورو.

وسيرتدي بطل يورو 2024 مع منتخب بلاده إسبانيا القميص رقم 7.

وقال موراتا سابقا لشبكة "سكاي إيطاليا" عن انتقاله لميلان: "لا أطيق الانتظار، كان عليّ أن أبدأ الإجازة واستمتع بها، لكنني سأبدأ التدريبات من الغد".

وأكمل "الإيطاليون عاملوني بشكل محترم للغاية، ولا أستطيع انتظار نهاية الإجازة للعودة لإيطاليا ومن ثم اللعب مجددا".

وأضاف عن المفاوضات: "كل شيء سار بشكل إيجابي، أعلم أن لدي إمكانية مواصلة أفضل السنوات في مسيرتي، وأريد اللعب لفريق عظيم مثل ميلان".