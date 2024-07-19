ليكيب تكشف تحديد سان جيرمان لسعر أوجارتي من أجل بيعه إلى يونايتد

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 12:22

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - باريس سان جيرمان

حدد باريس سان جيرمان سعر لاعبه مانويل أوجارتي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن سان جيرمان حدد 70 مليون يورو مبلغا من أجل الموافقة على بيع لاعبه الأوروجوايائي.

وكان الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا كشف عن توصل يونايتد لاتفاق مع أوجارتي على تفاصيل التعاقد الشخصية.

أخبار متعلقة:
أوديجارد: محبط من عدم المشاركة في يورو 2024 رومانو: في انتظار خروج واحد من 2.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع أوجارتي بعد 4 سنوات.. هوليماند يستقيل من تدريب الدنمارك

وأوضح رومانو أن اللاعب منفتح على الانتقال للشياطين الحمر رغم الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أوجارتي انضم الموسم الماضي لباريس سان جيرمان قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى 2028 مقابل 60 مليون يورو.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم المنقضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

وإذا انضم أوجارتي ليونايتد سيكون ثالث صفقات الشياطين الحمر الصيفية بعد كل من جوشوا زيركزي وليني يورو.

أوجارتي كان من عناصر منتخب أوروجواي الأساسية التي حققت برونزية كوبا أمريكا 2024.

سان جيرمان أوجارتي مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ليني يورو يكشف سبب انتقاله إلى مانشستر يونايتد رومانو: واحد من هذا الثنائي.. الضحية المرتقبة لمفاوضات يونايتد مع أوجارتي رومانو: في انتظار خروج واحد من 2.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع أوجارتي مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو بشروط مميزة لـ يونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو راتب ضخم.. الكشف عن المبلغ الذي يدفعه تشيلسي لبوتر بعد عام من إقالته أرسنال يعلن عن قميصه الاحتياطي الإفريقي
أخر الأخبار
ليكيب: سان جيرمان مصر على ضم أوسيمين 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
"لم نلعب ضدهم".. تليفونات بني سويف يكشف لـ في الجول كواليس انتحال اسمهم لمواجهة كاظمة 26 دقيقة | القسم الثاني
صنداونز يضم مهاجما برازيليا 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
ميلان يضم موراتا من أتليتكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
بوستيكوجلو يرد على أنباء ترشيحه لخلافة ساوثجيت 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جارديان: وست هام يخطط لإعادة كانتي إلى الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ليكيب تكشف تحديد سان جيرمان لسعر أوجارتي من أجل بيعه إلى يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أوديجارد: محبط من عدم المشاركة في يورو 2024 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية