ليكيب تكشف تحديد سان جيرمان لسعر أوجارتي من أجل بيعه إلى يونايتد

حدد باريس سان جيرمان سعر لاعبه مانويل أوجارتي في ظل اهتمام مانشستر يونايتد بضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في تقرير لها أن سان جيرمان حدد 70 مليون يورو مبلغا من أجل الموافقة على بيع لاعبه الأوروجوايائي.

وكان الصحفي الموثوق في الانتقالات فابريزيو رومانو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا كشف عن توصل يونايتد لاتفاق مع أوجارتي على تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأوضح رومانو أن اللاعب منفتح على الانتقال للشياطين الحمر رغم الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أوجارتي انضم الموسم الماضي لباريس سان جيرمان قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى 2028 مقابل 60 مليون يورو.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم المنقضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

وإذا انضم أوجارتي ليونايتد سيكون ثالث صفقات الشياطين الحمر الصيفية بعد كل من جوشوا زيركزي وليني يورو.

أوجارتي كان من عناصر منتخب أوروجواي الأساسية التي حققت برونزية كوبا أمريكا 2024.