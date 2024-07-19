تقرير: نجم الترجي أولى مطالب موكوينا في الوداد
الجمعة، 19 يوليه 2024 - 11:07
كتب : FilGoal
حدد رولاني موكوينا أولى طلباته الفنية من غدارة الوداد المغربي.
أسامة بوقرة
النادي : الترجي
وتولى موكوينا تدريب الوداد بعدما انهى ارتباطه بنادي صنداونز بطل جنوب إفريقيا.
وبحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي فإن موكوينا طلب من الوداد حسم التعاقد أسامة بوقرة لاعب نادي الترجي.
وأوضحت التقارير أن بوقرة يحظى بثقة موكوينا الذي يراهن على إمكانيات لاعب الترجي الفنية.
ويجيد بوقرة اللعب في مركزي صانع الألعاب والجناح الأيسر.
فيما أشارت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن الترجي يدرس عرض الوداد بعدما خرج بوقرة من حسابات البرتغالي ميجيل كاردوزو مدرب الترجي وصيف إفريقيا.
بوقرة خاض 37 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.
وساهم بوقرة في وصول الترجي لنهائي دوري أبطال إفريقيا الذي خسره على يد الأهلي.
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