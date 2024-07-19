ليني يورو يكشف سبب انتقاله إلى مانشستر يونايتد

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 10:55

كتب : FilGoal

ليني يورو

كشف ليني يورو مدافع مانشستر يونايتد الجديد سبب اختياره الشياطين الحُمر للانضمام إليهم قادما من صفوف ليل الفرنسي.

ليني يورو

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ووقع اللاعب الفرنسي على عقد يربطه بيونايتد حتى عام 2029 مع إمكانية مد التعاقد لموسم آخر.

ولم يذكر يونايتد قيمة الصفقة بيد أن التقارير الصحفية ذكرت أنها كلفت خزائنه 50 مليون يورو بالإضافة لـ12 مليون أخرى كحوافز.

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وقال ليني يورو للموقع الرسمي لناديه الجديد: "منذ محادثاتي الأولى مع النادي وضعوا خطة واضحة لكيفية التطور في مانشستر كجزء من هذا المشروع المثير وأظهروا الكثير من الاهتمام بي وبعائلتي".

وأضاف "أعرف تاريخ اللاعبين الشباب في مانشستر يونايتد وأشعر أنه يمكن أن يكون المكان المثالي للوصول إلى إمكاناتي وتحقيق طموحاتي جنبا إلى جنب مع زملائي الجدد في الفريق، لا أستطيع الانتظار للبدء".

فيما قال دان أشورث المدير الرياضي لمانشستر يونايتد "يعد ليني أحد أكثر المدافعين الصغار إثارة في عالم الكرة، إنه يمتلك كل السمات اللازمة ليتطور لقلب دفاع من الدرجة الأولى بعدما حظي ببداية متميزة في مسيرته، نحن متحمسون لدعمه في الوصول لإمكاناته الهائلة هنا في مانشستر يونايتد".

وواصل "يتمتع هذا النادي بسجل رائع في تطوير اللاعبين الشباب سواء كانوا محليين أو تم جلبهم من الخارج، ومنحهم التوجيه والوقت والصبر للنمو والازدهار".

وأتم "تحت قيادة المدرب إريك تين هاج وموظفينا المتميزين سنضمن أن ليني يتمتع بالمنصبة المثالية لتحقيق النجاح الذي يهدف إليه الجميع في النادي".

ويعد اللاعب من ناشئي نادي ليل وتم تصعيده للفريق الأول الموسم الماضي.

وخاض يورو مع ليل 60 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

ولم يمثل ليني يورو حتى الآن منتخب فرنسا الأول بيد أنه لعب في مختلف الفئات السنية.

وأصبح ليني يورو بذلك ثاني صفقات يونايتد الرسمية في الصيف الجاري بعدما ضم جوشوا زيركزي من بولونيا.

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