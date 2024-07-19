رومانو: ميلان يبدأ التحرك للتفاوض مع سامارديتش

بدأ مسؤولو ميلان محادثاتهم مع وكلاء الصربي لازار سامارديتش لاعب أودينيزي الإيطالي.

ووفقا للتقارير الإيطالية وفابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي" فإن مسؤولو ميلان عقدوا جلسة مع والد اللاعب ووكيله.

ويرغب ميلان في معرفة مطالب اللاعب الشخصية وكذلك ناديه لضمه.

وأشار رومانو إلى أن تعاقد ميلان مع سامارديتش منفصل عن مفاوضات ضم يوسف فوفانا من موناكو الفرنسي. (طالع التفاصيل)

يذكر أن اللاعب البالغ 22 عاما ارتبط اسمه بالانتقال ليوفنتوس وإنتر في الموسم الماضي لكن بعض المعوقات في المفاوضات مع والده أعاقت انتقاله.

الصربي يلعب في أودينيزي بدءا من موسم 2021-22 وخاض مع الفريق 97 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 9.

وتواجد لازار في قائمة صربيا بيورو 2024 وشارك كبديل وودع مبكرا رفقة زملائه من دور المجموعات دون فوز.

وضم ميلان في الصيف الجاري أليكس خيمينيز من ريال مدريد مقابل 5 ملايين يورو.

ورحل عن صفوف الروسونيري كل من شارل دي كيتيلاري ورادي كرونيتش وأوليفيه جيرو وماتيا كالدارا.