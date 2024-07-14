ميلان يرسل عرضه الرسمي الأول من أجل ضم نجم موناكو

أرسل ميلان عرضه الرسمي الأول إلى موناكو من أجل لاعبه الفرنسي يوسف فوفانا.

وتوصل ميلان لاتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من أجل ضمه، حسب العديد من التقارير.

وأوضح تقرير موقع كالتشيو ميركاتو أن الروسونيري أرسل عرضًا مبدئيا بقيمة 12 مليون يورو + إضافات.

ولم يتوصل الناديان بعد إلى اتفاق، في ظل تمسك موناكو بالحصول على 25 مليون يورو.

وتشعر إدارة ميلان بأنها في موقف قوي مع بقاء عام واحد على نهاية عقد اللاعب مع موناكو.

ولذلك يمكن للاعب التفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل، على أن ينتقل إليه مجانا الصيف المقبل.

وأكدت التقارير في وقت سابق أن ميلان عرض على اللاعب تقاضي 3.5 مليون يورو كراتب سنوي، وهو ما يزيد بحوالي مليون يورو عما يحصل عليه فوفانا حاليًا في موناكو.

ومن المتوقع أن تكون مدة العقد 4 سنوات على الأقل مع إمكانية إضافة سنة خامسة.

وأوضحت التقارير إلى أن فوفانا متمسك بالانضمام إلى ميلان، فيما رفض ناديه عرضا من نوتنجهام فورست لضمه مقابل 30 مليون يورو.

فوفانا صاحب الـ25 عاما يلعب في صفوف موناكو منذ يناير 2020 قادما من ستراسبورج.

وخاض فوفانا 175 مباراة مع موناكو وسجل 7 أهداف وصنع 15 آخرين.

video:1