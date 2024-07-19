رومانو: في انتظار خروج واحد من 2.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع أوجارتي

الجمعة، 19 يوليه 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

مانويل أوجارتي - باريس سان جيرمان

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق على البنود الشخصية لـ مانويل أوجارتي لاعب وسط باريس سان جيرمان ومنتخب أوروجواي.

وحسبما كشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" فإن اللاعب منفتح على الانتقال للشياطين الحمر رغم الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويشارك يونايتد الموسم المقبل في الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي وكونه بطلا لكأس الاتحاد الإنجليزي.

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وأشار رومانو إلى أن الناديان في مفاوضات مستمرة مع وجود اهتمام من فرق أخرى.

وأوضح الصحفي الإيطالي إلى أن يونايتد يعمل على رحيل كاسيميرو أو سكوت ماكتوميناي لإفساح المجال لضم لاعب وسط جديد في الفريق.

Uruguayan media react to Manuel Ugarte and Facundo Pellistri's display as Canada is beaten to secure third place in Copa America

أوجارتي انضم الموسم الماضي لباريس سان جيرمان قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي بعقد يمتد حتى 2028 مقابل 60 مليون يورو.

لاعب الوسط المدافع البالغ 23 عاما خاض الموسم المنقضي 37 مباراة بقميص الفريق الباريسي صنع خلالها 3 أهداف وتوج بالثلاثية المحلية.

وإذا انضم أوجارتي ليونايتد سيكون ثالث صفقات الشياطين الحمر الصيفية بعد كل من جوشوا زيركزي وليني يورو.

أوجارتي كان من عناصر منتخب أوروجواي الأساسية التي حققت برونزية كوبا أمريكا 2024.

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