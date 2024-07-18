في إيطاليا.. النصر بطل الدوري الليبي للمرة الثالثة بتاريخه

توج النصر بلقب الدوري الليبي 2023-24 قبل جولتين على نهاية مرحلة اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وأقيمت مرحلة التتويج باللقب في إيطاليا بمشاركة 6 فرق هم: النصر وأهلي بنغازي والأخضر وأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة.

وفاز النصر على المدينة بنتيجة 2-1 في الجولة الرابعة، ورفع رصيده لـ 12 نقطة بالعلامة الكاملة بفارق 5 نقاط عن أهلي بنغازي.

ورفع النصر رصيده من ألقاب الدوري لـ 3 بعد لقبي 1987 و2018.

وبذلك ضمن النصر المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويعود النصر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ موسم 2020-21.

يذكر أن الفريق يضم في صفوفه النيجيري جابريل أوروك الذي يقضي هذا الموسم معارا من غزل المحلة، وفعّل النادي تعاقده بشكل نهائي.