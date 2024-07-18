كرة يد - رغم التقدم.. منتخب مصر يخسر من السويد بفارق 6 أهداف

خسر منتخب مصر لكرة اليد من نظيره السويدي وديا في إطار الاستعدادات للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ولم يستطع لاعبو منتخب مصر الحفاظ على تقدمهم في الشوط الثاني بفارق 3 أهداف بنتيجة 24-21.

وقلب لاعبو السويد الطاولة بالفوز بنتيجة 32-26 في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وكان منتخب مصر تعادل مع السويد أمس بنتيجة 32-32 وديا أيضا.

ويختتم الفراعنة مبارياتهم الودية أمام اليابان يوم 23 من شهر يوليو الجاري في باريس.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والمجر والأرجنتين.

ويتأهل أول أربعة منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي.

ويفتتح الفراعنة مشوارهم بمواجهة المجر يوم 27 يوليو الجاري.

ضمت قائمة لاعبي منتخب كرة اليد 17 لاعبا بواقع 14 لاعبا أساسيا و3 لاعبين احتياطيين.

وجاءت قائمة اللاعبين كالآتي:

حراسة المرمى

كريم هنداوي (الصفا السعودي)

محمد علي (سبورتنج لشبونة).

جناح أيسر

أحمد هشام سيسا (الأهلي)

ظهير أيسر

علي زين (دينامو بوخارست الروماني)

أحمد هشام السيد دودو (مونبيلييه الفرنسي)

عبد الرحمن فيصل (الأهلي)

صناع اللعب

يحيى الدرع (فيزبريم المجري)

سيف الدرع (ليموج الفرنسي)

ظهير أيمن

يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)

مهاب سعيد (نيم الفرنسي)

جناح أيمن

محمد سند (نيم الفرنسي)

الدائرة

إبرهيم المصري (الأهلي)

أحمد عادل (الأهلي)

محمد طارق (الزمالك)

الاحتياطي

محمد عصام الطيار (هامبورج الألماني)

أكرم يسري (الزمالك)

خالد وليد (بيشيكتاش التركي)