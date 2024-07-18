كأس مصر - الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في سيناريو مكرر

الخميس، 18 يوليه 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك - بروكسي

نجا الزمالك من فخ الخروج المبكر ببطولة كأس مصر أمام بروكسي في سيناريو مكرر للنسخة الماضية للبطولة ذاتها.

وفاز الزمالك على بروكسي أحد أندية الدرجة الثانية بنتيجة 5-2 ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر موسم 2023-2024.

وكان الزمالك قد افتتح النسخة الماضية من كاس مصر موسم 2022-2023 بالفوز على بروكسي 3-2 في المسابقة التي خسرها الأبيض في المباراة النهائية أمام الأهلي بهدفين دون رد.

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وسجل مهاب ياسر ويوسف أوباما وناصر ماهر وعبد الله السعيد وناصر منسي أهداف الزمالك.

فيما أحرز حسام بركات وأدهم أحمد هدفي بروكسي.

الزمالك حجز مقعدا في دور الـ16 من كأس مصر ليواجه طلائع الجيش.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي مكثف على مرمى بروكسي بحثا عن التسجيل مبكرا.

وسجل مهاب ياسر الهدف الأول بعد تمريرة من عبد الله السعيد إلى مهاب ياسر الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الكرة داخل الشباك في الدقيقة الثالثة.

وفي الدقيقة السابعة أضاف الزمالك الهدف الثاني بعد تمريرة من عبد الله السعيد إلى مصطفى شلبي الذي مرر كرة إلى أوباما ليسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وأضاف ناصر ماهر الهدف الثالث بعدما راوغ المدافع وسدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك في الدقيقة الثامنة.

وقلص حسام بركات النتيجة وسجل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 20 بعدما نفذ ركلة جزاء ناجحة.

3 دقائق فقط كانت كافية ليقلص أدهم أحمد النتيجة من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح بروكسي.

وسجل حمزة المثلوثي الهدف الرابع بعد ضربة رأسية متقنة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي النتسلل.

وكثف الزمالك من هجومه مع بداية الشوط الثاني بحثا عن تسجيل الهدف الرابع.

وحصل عبد الله السعيد على ركلة جزاء نفذها بنجاح ليسجل الهدف الرابع عند الدقيقة 85.

واختتم ناصر منسي أهداف الزمالك وسجل الهدف الخامس من تصويبة قوية عند الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

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