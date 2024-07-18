الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو

الخميس، 18 يوليه 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

سافيو - مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي ضم البرازيلي سافيو قادما من تروا الفرنسي بعقد يمتد حتى 2029.

اللاعب البالغ 20 عاما أصبح أول صفقات بطل الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت مانشستر سيتي 40 مليون يورو لضمه من تروا إحدى الأندية التابعة لمجموعة سيتي المالكة لعدة أندية حول العالم وعلى رأسها بطل الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
بيلد: أتليتكو يفاجئ مانشستر سيتي في صفقة أولمو تقرير: هداف يورو 2024.. داني أولمو يقترب من مانشستر سيتي يويفا يوافق على مشاركة مانشستر سيتي ويونايتد وجيرونا ونيس أوروبيا الموسم المقبل تقرير: لا مزيد من الإعارات.. مانشستر سيتي يرغب في بيع كانسيلو نهائيا

وقضى سافينيو والتي تعني "سافيو الصغير" الموسم الماضي معارا لصفوف جيرونا الإسباني وساهم في تأهل الفريق لأول مرة بتاريخه لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الجناح 11 هدفا وصنع 10 وحل فريقه ثالثا في جدول ترتيب الدوري المصري بعد ريال مدريد وبرشلونة.

وخاض أول مباراة دولية له بقميص البرازيل في مارس 2024 خلال الفوز على إنجلترا بملعب ويمبلي، كما شارك كوبا أمريكا 2024 تحت قيادة دوريفال جونيور وسجل هدفا في الفوز على باراجواي.

وقال سافينيو عبر موقع النادي الرسمي: "أنا سعيد للغاية للعب لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وكأس العالم، والكل يعلم أنهم أفضل فريق في العالم بالوقت الحالي، وأنا متحمس للغاية".

وواصل "أنا متحمس للعب تحت قيادة بيب جوارديولا، واحد من أعظم المدربين على الإطلاق، وهو شخص سيساعدني للتحسن أكثر".

وتابع "قضيت وقتا رائعا في إسبانيا ولا أريد البدء بتحدي جديد باللعب في الدوري الإنجليزي رفقة أفضل لاعبين في العالم".

وأتم "لا أطيق الانتظار للقاء الجماهير وزملائي وآمل أن أساهم في تحقيق مزيد من النجاحات لسيتي".

وبدأ سافيو موريرا دي أوليفيرا مع أتليتكو مينيرو، وخاض أول مباراة له مع الفريق بعمر 16 عاما في 2020 ضد أتليتكو جويانينسي.

انضم لتروا الفرنسي وأعير مرتين لصفوف إيندهوفن الهولندي ثم جيرونا الإسباني والتحق بصفوف سيتي.

وسيتم تقديم البرازيلي الشاب للجماهير في الرابع من أغسطس المقبل.

سافيو مانشستر سيتي تروا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مانشستر يونايتد يضم "موهبة الأجيال" ليني يورو بشروط مميزة ليونايتد.. جرينوود إلى مارسيليا راتب ضخم.. الكشف عن المبلغ الذي يدفعه تشيلسي لبوتر بعد عام من إقالته أرسنال يعلن عن قميصه الاحتياطي الإفريقي "استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي جون هيتينجا مدربا مساعدا في ليفربول رومانو: بعد تعطل المفاوضات.. جرينوود إلى مارسيليا تشيلسي يستنكر ما فعله إنزو.. ويعاقبه
أخر الأخبار
مصدر من اتحاد الكرة يكشف مدى صحة مشاركة نبيل عماد ضد بروكسي 16 دقيقة | الكرة المصرية
فيفا يؤجل إصدار قراره بشأن مطالب الاتحاد الفلسطيني 34 دقيقة | الوطن العربي
في إيطاليا.. النصر بطل الدوري الليبي للمرة الثالثة بتاريخه 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
جوميز: أفعل كل شيء من أجل تحقيق الفوز.. والوقت الحالي الأنسب للدفع بالصغار 59 دقيقة | الكرة المصرية
الخامس من علامة الجزاء.. عبد الله السعيد يسجل هدفه السادس مع الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - مودرن سبورت يتمم اتفاقه لضم موهبة منتخب السويس ساعة | الدوري المصري
كرة يد - رغم التقدم.. منتخب مصر يخسر من السويد بفارق 6 أهداف ساعة | كرة يد
كأس مصر - الزمالك يحبط مفاجأة بروكسي في سيناريو مكرر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 3 محامي السعيد لـ في الجول: حصلنا على حكم نهائي ضد الأهلي.. ومهلة أخيرة قبل العقوبات 4 الأهلي يعلن وقف البث المباشر لقناته الفضائية