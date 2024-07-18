الصفقة الأولى.. مانشستر سيتي يضم سافيو

أعلن نادي مانشستر سيتي ضم البرازيلي سافيو قادما من تروا الفرنسي بعقد يمتد حتى 2029.

اللاعب البالغ 20 عاما أصبح أول صفقات بطل الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.

ووفقا للتقارير فإن الصفقة كلفت مانشستر سيتي 40 مليون يورو لضمه من تروا إحدى الأندية التابعة لمجموعة سيتي المالكة لعدة أندية حول العالم وعلى رأسها بطل الدوري الإنجليزي.

وقضى سافينيو والتي تعني "سافيو الصغير" الموسم الماضي معارا لصفوف جيرونا الإسباني وساهم في تأهل الفريق لأول مرة بتاريخه لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الجناح 11 هدفا وصنع 10 وحل فريقه ثالثا في جدول ترتيب الدوري المصري بعد ريال مدريد وبرشلونة.

وخاض أول مباراة دولية له بقميص البرازيل في مارس 2024 خلال الفوز على إنجلترا بملعب ويمبلي، كما شارك كوبا أمريكا 2024 تحت قيادة دوريفال جونيور وسجل هدفا في الفوز على باراجواي.

وقال سافينيو عبر موقع النادي الرسمي: "أنا سعيد للغاية للعب لمانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وكأس العالم، والكل يعلم أنهم أفضل فريق في العالم بالوقت الحالي، وأنا متحمس للغاية".

وواصل "أنا متحمس للعب تحت قيادة بيب جوارديولا، واحد من أعظم المدربين على الإطلاق، وهو شخص سيساعدني للتحسن أكثر".

وتابع "قضيت وقتا رائعا في إسبانيا ولا أريد البدء بتحدي جديد باللعب في الدوري الإنجليزي رفقة أفضل لاعبين في العالم".

وأتم "لا أطيق الانتظار للقاء الجماهير وزملائي وآمل أن أساهم في تحقيق مزيد من النجاحات لسيتي".

وبدأ سافيو موريرا دي أوليفيرا مع أتليتكو مينيرو، وخاض أول مباراة له مع الفريق بعمر 16 عاما في 2020 ضد أتليتكو جويانينسي.

انضم لتروا الفرنسي وأعير مرتين لصفوف إيندهوفن الهولندي ثم جيرونا الإسباني والتحق بصفوف سيتي.

وسيتم تقديم البرازيلي الشاب للجماهير في الرابع من أغسطس المقبل.