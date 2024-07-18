راتب ضخم.. الكشف عن المبلغ الذي يدفعه تشيلسي لبوتر بعد عام من إقالته

الخميس، 18 يوليه 2024 - 16:31

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

على الرغم من مرور ما يقرب من عام ونصف من إقالته من تدريب تشيلسي لكن جراهام بوتر مازال يتقاضى راتبه الأسبوعي من النادي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الخميس أن المدرب صاحب الـ49 عاما يحصل أسبوعيا من تشيلسي على راتب قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وإن تم تعيين بوتر مدربا لمنتخب إنجلترا خلفا لجاريث ساوثجيت فهو سيحصل على 100 ألف إسترليني أسبوعيا.

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لكن ذلك سيعني أن تشيلسي سيتخلص من العبء المالي الواقع عليه في ظل أن مدربه السابق لم يتعاقد مع أي ناد حتى الآن.

ووقع بوتر على عقد مع تشيلسي لتدريب الفريق في عام 2022 لخمس سنوات لكن تمت إقالته لسوء النتائج بعد سبعة أشهر فقط.

وقاد بوتر تشيلسي في 31 مباراة فاز في 12 لقاء وهُزم في 11 وتعادل 8 مرات.

وسجل تشيلسي معه 33 هدفا واستقبل 31 آخرين.

تشيلسي بوتر إنجلترا
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