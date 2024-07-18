أرسنال يعلن عن قميصه الاحتياطي الإفريقي

كشف أرسنال النقاب اليوم الخميس عن قميصه الاحتياطي لموسم 2024-2025.

وجاء القميص باللون الأسود مع خطوط بيضاء على جانبيه.

هذا بالإضافة لوجود ثلاثة خطوط على الكتفين بالألوان الحمراء والسوداء والخضراء.

وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي أن القميص جاء بتلك الألوان احتفالا بالاتحاد بين النادي القابع في شمال العاصمة الإنجليزية لندن وقارة إفريقيا من خلال مشجعيها ولاعبي الفريق ذو الأصول الإفريقية.

From Africa to Arsenal and back again 🌎 Our new 24/25 @adidasFootball x @labrumlondon away kit is available now 👇 — Arsenal (@Arsenal) July 18, 2024

وأشار أرسنال إلى أن الخطوط الحمراء والسوداء والحمراء ترمز إلى علم الوحدة الإفريقي والمستوحى من الفن القبلي في القارة الذي بدأ في عشرينيات القرن الماضي والذي يرمز للحرية والحركة والفرح.

وظهر في الإعلان عن القميص من لاعبي أرسنال كل من بوكايو ساكا وجابرييل ماجاليس.