أرسنال يعلن عن قميصه الاحتياطي الإفريقي

الخميس، 18 يوليه 2024 - 13:00

كتب : رامي جمال

احتفال بوكايو ساكا بهدفه في مرمى برايتون

كشف أرسنال النقاب اليوم الخميس عن قميصه الاحتياطي لموسم 2024-2025.

وجاء القميص باللون الأسود مع خطوط بيضاء على جانبيه.

هذا بالإضافة لوجود ثلاثة خطوط على الكتفين بالألوان الحمراء والسوداء والخضراء.

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وأوضح أرسنال عبر موقعه الرسمي أن القميص جاء بتلك الألوان احتفالا بالاتحاد بين النادي القابع في شمال العاصمة الإنجليزية لندن وقارة إفريقيا من خلال مشجعيها ولاعبي الفريق ذو الأصول الإفريقية.

وأشار أرسنال إلى أن الخطوط الحمراء والسوداء والحمراء ترمز إلى علم الوحدة الإفريقي والمستوحى من الفن القبلي في القارة الذي بدأ في عشرينيات القرن الماضي والذي يرمز للحرية والحركة والفرح.

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وظهر في الإعلان عن القميص من لاعبي أرسنال كل من بوكايو ساكا وجابرييل ماجاليس.

أرسنال
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