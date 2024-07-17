"استثنائي".. مدرب ليفربول يشيد بما فعله صلاح في السباق القاسي

حظي محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر بإشادة كبرى من كونال مورتاج مدرب ليفربول للأحمال البدنية بعد ما قام به خلال المران.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ونشرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الأربعاء تقريرا ذكرت فيه أن المدرب البدني لليفربول طلب من اللاعبين الكبار ضرورة أن يكونوا بمثابة قدوة للاعبين الشباب.

وقال المدرب البدني للاعبين وفقا للتقرير "من المهم أن تظهروا عقليتكم للجميع، أظهروا للاعبين الشباب كيف يتم ذلك من خلال قادة المجموعة".

وبعدها تسابق صلاح مع زميله واتارو إندو في سباق تم وصفه بالقاسي استمر لست دقائق.

وتفوق صلاح بشكل كاسح في السباق لدرجة أنه كسر الرقم القياسي المُسجل باسم زميله الشاب سيب فان دين بيرج.

ذلك التفوق جعل المدرب البدني يصف صلاح بـ"استثنائي".

لكن التقرير لم يوضح المدة التي احتاجها صلاح لينهي السباق.

وأشاد التقرير باللياقة البدنية باللاعب الملقب بالملك المصري وصاحب الـ32 عاما على الرغم من عودته من إجازة قبل عدة أيام فقط.

وأشار إلى أن صلاح بمثابة نموذج يحتذى به لكل اللاعبين الصغار الذين يحاولون إقناع المدرب الجديد أرني سلوت بضرورة الاعتماد عليهم في الموسم المقبل.

يذكر أن تعاقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل.