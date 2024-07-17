مصدر من تذكرتي يكشف لـ في الجول آلية تحديد أسعار تذاكر مباريات الدوري المصري

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 21:08

كتب : بسام أبو بكر

تذكرتي

كشف مصدر من تذكرتي كيفية تحديد أسعار تذاكر المباريات، مع ارتفاع أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في الجولة 31 من الدوري المصري.

وأعلنت تذكرتي منذ قليل طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر من تذكرتي في بيان مرسل للصحفيين: "النادي صاحب المباراة هو من يحدد أسعار التذاكر الخاصة بمباراته".

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وأكمل "الأمر ينطبق أيضا على منتخب مصر، إذ يحدد اتحاد الكرة المصري أسعار تذاكر مبارياته".

وأتم "شركة تذكرتي ليس لها أي علاقة بتحديد أسعار تذاكر المباريات".

وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي

درجة ثالثة شمال – 200 جنيه

درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه

وسبق أن أعلنت رابطة الأندية الحد الأدنى لأسعار التذاكر:

الدرجة الثالثة: 75 جنيها

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

المقصورة: 300 جنيه

وأوضح الخطاب أن الأعداد المسموح بها في الاستادات طبقا للموافقات الأمنية جاءت كما يلي:

1- استاد القاهرة - استاد برج العرب: 30 ألف مشجع مناصفة بين الفريقين

2- استاد بتروسبورت - استاد حرس الحدود: بدون جماهير

3- بقية الملاعب بالسعة الكاملة مناصفة بين الفريقين

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