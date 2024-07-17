خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري.. وأسعار خاصة للقاء بيراميدز والأهلي

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة 31 من الدوري المصري، والتي تشهد مواجهة قوية بين بيراميدز والأهلي.

وتقام مباريات الجولة بدءا من يوم السبت المقبل وحتى الإثنين.

وإليكم مباريات الجولة 31

السبت 20 يوليو

طلائع الجيش × فاركو – 5:30 مساء – استاد جهاز الرياضة

البنك الأهلي × الاتحاد – 9:00 مساء – استاد القاهرة

سيراميكا كليوباترا × بلدية المحلة – 9:00 مساء – استاد المقاولون العرب

الأحد 21 يوليو

المصري × المقاولون العرب – 5:30 مساء – استاد برج العرب

الداخلية × الزمالك – 9:00 مساء – استاد السلام

الإثنين 22 يوليو

الإسماعيلي × الجونة – 5:30 مساء – استاد الإسماعيلية

بيراميدز × الأهلي – 9:00 - استاد الدفاع الجوي

مودرن سبورت × سموحة – 9:00 – استاد القاهرة

فتح باب الحجز لمباريات الاسبوع الواحد و الثلاثين فى دوري النيل لموسم 2023/2024🏟️⚽️ للحجز يرجي زيارة https://t.co/aObWJ51GNe لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRm2ED 15355📞 pic.twitter.com/3TAAPzR0V9 — Tazkarti (@Tazkarti) July 17, 2024

وجاءت أسعار تذاكر مباراة بيراميدز والأهلي في استاد الدفاع الجوي

درجة ثالثة يمين – 200 جنيه

درجة أولى يمين – 2000 جنيه

كبار الزوار – 5000 جنيه

للحجز يرجي زيارة من هـــنــــــــــــــــــــــــا.

للاستعلام من هنــــــــــــــــــــــا.

يذكر أن مباراة إنبي ضد زد على ملعب بتروسبورت يوم الأحد 21 يوليو ستكون بدون جماهير كونه مقاما على استاد بتروسبورت، حيث تقام المباريات على هذا الملعب دون حضور جماهيري.