جون هيتينجا مدربا مساعدا في ليفربول

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 18:54

كتب : FilGoal

جون هيتينجا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعيين جون هيتينجا في منصب المدرب المساعد لجهاز أرني سلوت المدير الفني الجديد للفريق.

وسيبدأ جون عمله مع الريدز بدءا من الموسم الجديد 2024-25.

وسينضم هيتينجا لمنصب المدرب المساعد في الفترة التحضيرية للموسم الجاري

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وسبق أن عمل الهولندي البالغ 40 هاما كمدرب في فرق الشباب لأياكس، ثم تولى تدريب الفريق الأول لأياكس بين يناير وحتى يونيو 2023.

وعمل هيتينجا مدربا مساعدا في وست هام الإنجليزي الموسم الماضي.

وكلاعب، شغّل جون مركز قلب الدفاع وخاض 87 مباراة بقميص منتخب هولندا، كما ارتدى قمصان أياكس وأتليتكو مدريد وإيفرتون وفولام وهيرتا برلين واعتزل في 2016.

وبدأ ليفربول استعدادته للموسم الجديد حيث سيواجه ريال بيتيس الإسباني وأرسنال ومانشستر يونايتد وإشبيلية وديا في التحضيرات الصيفية.

ويستهل الريدز الموسم بلقاء إبسويتش تاون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 17 أغسطس المقبل.

جون هيتينجا ليفربول الدوري الإنجليزي
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