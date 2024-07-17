على خطى ميسي.. لامين جمال يغير رقمه مع برشلونة ويكشف سبب رفض قميص 10
الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 18:38
كتب : FilGoal
غير لامين جمال لاعب برشلونة رقمه مع الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل ليرتدي 19 بدلا من 27.
لامين جمال
النادي : برشلونة
وأعلن برشلونة اليوم الأربعاء قرار لامين بتغيير رقم قميصه بداية من الموسم المقبل.
ويسير لامين في ارتداء القميص رقم 19 على خطى ليونيل ميسي الذي حصل عليه في الفترة ما بين 2005 حتى 2008.
وكان لامين ارتدى الرقم ذاته مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 التي توج بلقبها وحصل فيها على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.
LY19 💎 pic.twitter.com/YW3ckAV8zR— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 17, 2024
وسبق وارتدى الرقم ذاته مع برشلونة كل من إبراهيم أفيلاي ومنير الحدادي وكيفن برينس بواتنج ومارتن برايثوايت وسيرجيو أجويرو وفيران توريس وفرانك كيسي وأخيرا فيتور روكي.
وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سبب عدم اختيار لامين القميص رقم 10.
وأوضح التقرير أن ذلك القرار جاء احتراما للعائد من الإعارة من برايتون أنسو فاتي.