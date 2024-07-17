على خطى ميسي.. لامين جمال يغير رقمه مع برشلونة ويكشف سبب رفض قميص 10

غير لامين جمال لاعب برشلونة رقمه مع الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل ليرتدي 19 بدلا من 27.

لامين جمال النادي : برشلونة برشلونة

وأعلن برشلونة اليوم الأربعاء قرار لامين بتغيير رقم قميصه بداية من الموسم المقبل.

ويسير لامين في ارتداء القميص رقم 19 على خطى ليونيل ميسي الذي حصل عليه في الفترة ما بين 2005 حتى 2008.

وكان لامين ارتدى الرقم ذاته مع منتخب إسبانيا في يورو 2024 التي توج بلقبها وحصل فيها على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

وسبق وارتدى الرقم ذاته مع برشلونة كل من إبراهيم أفيلاي ومنير الحدادي وكيفن برينس بواتنج ومارتن برايثوايت وسيرجيو أجويرو وفيران توريس وفرانك كيسي وأخيرا فيتور روكي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سبب عدم اختيار لامين القميص رقم 10.

وأوضح التقرير أن ذلك القرار جاء احتراما للعائد من الإعارة من برايتون أنسو فاتي.