الأصغر في التاريخ وإبراز احتفال الكلاسيكو.. بيلينجهام بطل غلاف EA FC 25

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 17:03

كتب : رامي جمال

جود بيلينجهام EA FC 25

كشفت شركة "إليكترونيك آرتس" اليوم الأربعاء النقاب عن صورة غلاف لعبتها الجديدة EA FC 25 للنسخة العادية.

وسيتواجد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا على الغلاف وحده وتلك الصورة هي لاحتفاله الشهير "بيلي جول" وبالتحديد عقب هدف الانتصار القاتل ضد برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو.

وأصبح الإنجليزي صاحب الـ21 عاما أصغر لاعب على الإطلاق يظهر على غلاف اللعبة التي بدأ إصدارها عام 1993.

أخبار متعلقة:
بيلينجهام مع أساطير كرة القدم على غلاف EA FC 25 خلال 48 ساعة.. يورو 24 ستتواجد في EA FC يورو 2024 – بعد اتهامه الحصول على رشوة.. كيف سيواجه بيلينجهام الحكم تسفاير في لقاء هولندا؟

وسيتواجد بيلينجهام كذلك على غلاف اللعبة في نسخة الموبايل.

أما في نسخة الـUltimate فكشفت "EA" قبل يومين عن تواجد بيلينجهام على الغلاف رفقة لاعبة برشلونة والفائزة بالكرة الذهبية أيتانا بونماتي.

هذا بالإضافة إلى تواجد العديد من الأساطير مثل زين الدين زيدان وديفيد بيكام وجيانلويجي بوفون.

ويتواجد في الصورة 17 جائزة من أكبر الجوائز في عالم كرة القدم مثل دوري أبطال أوروبا لرجال والسيدات والكرة الذهبية والدوري الإنجليزي والإسباني للرجال والنساء وكل من تلك البطولات يمثل لحظات أيقونية لنجوم الغلاف.

وتحدث ديفيد جاكسون نائب رئيس العلامة التجارية لـEA قائلا: "منذ اللحظة بدأ نجمه باللمعان على المسرح العالمي، جسد جود ما يعنيه بذل كل شيء لناديك، فقد رسخ أداؤه مع ريال مدريد وإنجلترا مكانته كموهبة حقيقية بقدرة مذهلة على الارتقاء باللعبة وخلق لحظات لا تتكرر لمحبي كرة القدم".

وواصل "إن جود هو السفير المثالي لهذه السلسة ونحن سعيدون جدًا للترحيب به كنجم غلاف EA SPORTS FC لهذا العام".

أما بيلينجهام بطل الغلاف فقال: "لقد لعبت هذه السلسة مع أخي طوال الوقت أثناء نشأتي، وكنت دائمًا أفكر في مدى روعة بأن أكون يومًا ما على الغلاف".

وأضاف "لطالما تألق العديد من الأساطير على الغلاف على مر السنين، وأنا سعيد بأن أكون أحدث لاعب إنجليزي يحصل على هذا الشرف منذ عام 2011. كما أني فخور جدًا بأن أكون على غلاف إصدار Ultimate مع أساطير حقيقية في اللعبة من الماضي والحاضر مثل بيكام، بونماتي، بوفون وزيدان".

وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل اللعبة مساء اليوم في السابعة مساء عبر قناة EA عبر موقع يوتيوب.

بيلينجهام EA FC 25
نرشح لكم
"من أجل النادي".. الكشف عن الإعلان الرسمي للعبة EA FC 25 وموعد طرحها بيلينجهام مع أساطير كرة القدم على غلاف EA FC 25 جون منير يخسر في ربع نهائي كأس FC PRO.. وعربي وحيد يصل المربع الذهبي يورو 2024 – من دور الـ8.. توقع مشوار البطولة حتى النهائي واختار الفائز باللقب لعبة في الجول – يورو 2024.. توقع مشوار بطل يورو 2024 لتربح بلايستيشن 4 من في الجول.. انضم لبطولة الجماهير للعبة EA FC24 لعبة في الجول – يورو 2024.. شوت في الجول واكسب البطولة بمنتخبك المفضل لعبة في الجول – يورو 2024.. اختبر معلوماتك عن أعلام منتخبات أوروبا
أخر الأخبار
تأكيدا لانفراد في الجول.. الزمالك يوقع مع شركة "ZAT" للملابس الرياضية 3 سنوات 32 دقيقة | الكرة المصرية
الصفقة الأولى.. الأهلي يضم يوسف أيمن من الدحيل 38 دقيقة | الدوري المصري
مجلس الوزراء يوافق مبدئيا على إصدار عملة تذكارية بمناسبة مئوية الإسماعيلي 49 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الأهلي يضم إبراهيم هشام من طلائع الجيش 58 دقيقة | كرة سلة
"من أجل النادي".. الكشف عن الإعلان الرسمي للعبة EA FC 25 وموعد طرحها ساعة | Gamers
كرة يد - الأهلي يدعم صفوفه بضم محمد عدلان ساعة | كرة يد
تقرير مغربي: القبض على رئيس الرجاء في ألمانيا ساعة | الوطن العربي
تعديل موعد وملعب نهائي كأس الرابطة بين طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كوبا أمريكا - الأرجنتين (1)-(0) كولومبيا.. الألبيسيليستي بطلا للمرة الـ 16 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز