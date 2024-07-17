الأصغر في التاريخ وإبراز احتفال الكلاسيكو.. بيلينجهام بطل غلاف EA FC 25

كشفت شركة "إليكترونيك آرتس" اليوم الأربعاء النقاب عن صورة غلاف لعبتها الجديدة EA FC 25 للنسخة العادية.

وسيتواجد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد ومنتخب إنجلترا على الغلاف وحده وتلك الصورة هي لاحتفاله الشهير "بيلي جول" وبالتحديد عقب هدف الانتصار القاتل ضد برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو في الكلاسيكو.

وأصبح الإنجليزي صاحب الـ21 عاما أصغر لاعب على الإطلاق يظهر على غلاف اللعبة التي بدأ إصدارها عام 1993.

وسيتواجد بيلينجهام كذلك على غلاف اللعبة في نسخة الموبايل.

أما في نسخة الـUltimate فكشفت "EA" قبل يومين عن تواجد بيلينجهام على الغلاف رفقة لاعبة برشلونة والفائزة بالكرة الذهبية أيتانا بونماتي.

هذا بالإضافة إلى تواجد العديد من الأساطير مثل زين الدين زيدان وديفيد بيكام وجيانلويجي بوفون.

ويتواجد في الصورة 17 جائزة من أكبر الجوائز في عالم كرة القدم مثل دوري أبطال أوروبا لرجال والسيدات والكرة الذهبية والدوري الإنجليزي والإسباني للرجال والنساء وكل من تلك البطولات يمثل لحظات أيقونية لنجوم الغلاف.

وتحدث ديفيد جاكسون نائب رئيس العلامة التجارية لـEA قائلا: "منذ اللحظة بدأ نجمه باللمعان على المسرح العالمي، جسد جود ما يعنيه بذل كل شيء لناديك، فقد رسخ أداؤه مع ريال مدريد وإنجلترا مكانته كموهبة حقيقية بقدرة مذهلة على الارتقاء باللعبة وخلق لحظات لا تتكرر لمحبي كرة القدم".

وواصل "إن جود هو السفير المثالي لهذه السلسة ونحن سعيدون جدًا للترحيب به كنجم غلاف EA SPORTS FC لهذا العام".

أما بيلينجهام بطل الغلاف فقال: "لقد لعبت هذه السلسة مع أخي طوال الوقت أثناء نشأتي، وكنت دائمًا أفكر في مدى روعة بأن أكون يومًا ما على الغلاف".

وأضاف "لطالما تألق العديد من الأساطير على الغلاف على مر السنين، وأنا سعيد بأن أكون أحدث لاعب إنجليزي يحصل على هذا الشرف منذ عام 2011. كما أني فخور جدًا بأن أكون على غلاف إصدار Ultimate مع أساطير حقيقية في اللعبة من الماضي والحاضر مثل بيكام، بونماتي، بوفون وزيدان".

وسيتم الكشف عن كافة تفاصيل اللعبة مساء اليوم في السابعة مساء عبر قناة EA عبر موقع يوتيوب.