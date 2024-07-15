بيلينجهام مع أساطير كرة القدم على غلاف EAFC25

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 19:11

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - إنجلترا

أعلنت شركة EA عن الغلاف الرسمي لعبة FC25 المنتظرة.

ونشرت الشركة صورة الغلاف على حسابها على موقع إكس.

ويتواجد على الغلاف جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد وأيتانا بونماتي لاعبة برشلونة بالإضافة إلى كل من زين الدين زيدان وجانلويجي بوفون ودافيد بيكام أساطير كرة القدم.

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وسيتواجد بيلينجهام على الغلاف لأول مرة في مسيرته بعد موسم أول قضاه في ريال مدريد توج خلاله بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

ومع تواجده على غلاف اللعبة فعلى الأرجح سيتواجد بوفون ضمن الأساطير في طور ultimate team للمرة الأولى منذ اعتزاله.

وأشارت EA إلى وجود مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل اللعبة بالكامل.

غلاف لعبة EAFC25 جود بيلينجهام
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