رومانو: بعد تعطل المفاوضات.. جرينوود إلى مارسيليا

أتم نادي مارسيليا الفرنسي الاتفاق مع مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم لاعبه ماسون جرينوود.

وكشف فابريزو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن الاتفاق تم بين جميع الأطراف لإكمال الصفقة.

وأن نادي مارسيليا حجز رحلة طيران خاصة تقل جرينوود إلى فرنسا ليخضع للفحوصات الطبية.

وسيوقع جرينوود مع مارسيليا حتى عام 2029.

وسيحصل مانشستر يونايتد على 30 مليون يورو قيمة الصفقة، بالإضافة إلى شرط الحصول على نسبة 50% من إعادة بيع اللاعب.

وقضى جرينوود الموسم الماضي معارا إلى خيتافي الإسباني.

وشارك جرينوود مع خيتافي في 36 مباراة وخلالها سجل 10 أهداف وصنع 6 آخرين.