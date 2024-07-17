تشيلسي يستنكر ما فعله إنزو.. ويعاقبه

الأربعاء، 17 يوليه 2024 - 12:42

كتب : FilGoal

إنزو فيرنانديز - تشيلسي وليفربول

استنكر نادي تشيلسي ما فعله لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرناديز حين احتفل بالتتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 بأغنية مسيئة للفرنسيين.

ونشر إنزو فيديو للاعبي منتخب الأرجنتين وهو يحتفلون ويهتفون بأغنية تتحدث عن اختلاف أصول اللاعبين في منتخب فرنسا، لكن الفيديو لاقى ردود أفعال قوية، خاصة من زملاء إنزو في تشيلسي الذي يعج باللاعبين الفرنسيين.

وأفاد تشيلسي في بيان: "يعتبر نادي تشيلسي لكرة القدم أن جميع أشكال السلوك العنصري غير مقبولة على الإطلاق".

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وأضاف البيان "نحن فخورون بكوننا ناديا يشعر فيه كل الأشخاص من جميع الثقافات والمجتمعات والهويات بالترحيب".

وتابع البيان "نحن نقدر الاعتذار العلني الذي قدمه لاعبنا إنزو وسنستغل ذلك كفرصة للتثقيف حول هذه الأمور".

وأتم البيان "قام النادي باتخاذ إجراء تأديبي داخلي تجاه اللاعب".

من جهته، قدم إنزو فيرنانديز لاعب وسط تشيلسي ومنتخب الأرجنتين اعتذارا عقب ردود الأفعال القوية على الهتافات التي خرجت منه أثناء الاحتفال بلقب كوبا أمريكا 2024.

وقال إنزو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "أريد أن اعتذر بشدة عن الفيديو الذي نشرته خلال احتفالي مع منتخب بلادي، الأغنية تحتوي على لهجة مسيئة ولا يوجد تبرير لذلك".

وأضاف "أنا ضد العنصرية، واعتذر عن ما فعلته خلال نشوة الاحتفال بلقب كوبا أمريكا".

وشدد "هذا الفيديو وتلك الكلمات لا تعكس ما أؤمن به.. أتأسف بشدة".

في السياق نفسه، يستعد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب هتافات من لاعبي الأرجنتين، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكشفت الوكالة عن كلمات الأغنية التي تقول "يلعبون لفرنسا، لكنهم من أنجولا، والدته نيجيرية ووالده كاميروني، لكن في جواز السفر فرنسي".

وتم إطلاق هذه الأغنية من قبل جماهير الأرجنتين في كأس العالم 2022 في قطر، أثناء النهائي الذي فاز فيه الألبيسيليستي باللقب على حساب الديوك بركلات الترجيح.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

الأرجنتين توجت باللقب الـ16 في تاريخها بكوبا أمريكا، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

إنزو فيرنانديز الأرجنتين فرنسا كوبا أمريكا 2024
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