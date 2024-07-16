اسكواش - بعد 16 لقبا.. نور الطيب تعلن اعتزالها اللعبة

أعلنت نور الطيب بطلة الاسكواش اعتزالها اللعبة بعد مسيرة دامت 20 عاما.

واختتمت نور الطيب -31 عاما- مسيرتها في عالم الاسكواش بـ 16 لقبا دوليا.

وكانت آخر بطولات نور الطيب عندما توجت بلقب كليفلاند المفتوحة في مارس الماضي.

وإجمالا لعبت نور الطيب 150 بطولة دولية ووصلت النهائي 31 مرة.

ولعبت نور 440 مباراة دولية ونجحت في تحقيق الفوز بـ 299 منهم.

وكان أفضل تصنيف عالمي وصلت إليه نور الطيب هو المركز الثالث.

وغابت نور الطيب عن ملاعب الاسكواش منذ ديسمبر 2020 بسبب الحمل.

وعادت للمشاركة في البطولات بعد عام كامل.

ونجحت نور عقب 8 أشهر من عودتها في تحقيق لقبها الأول كأم عندما توجت ببطولة زد المفتوحة.