مشاركة بالبطاقة الذهبية.. الإعلان عن نظام ومواعيد السوبر المصري للنخبة في نسخته الثانية

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

كأس السوبر المصري 2023

أعلنت الشركة المتحدة للرياضة مواعيد كأس السوبر المصري 2024 ونظام البطولة.

وستقام البطولة في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن تقام البطولة من 4 فرق للموسم الثاني على التوالي.

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وتقام مباراتي نصف النهائي يوم 4 أكتوبر 2024 على أن تكون المباراة النهائية يوم 7 من نفس الشهر.

وسيشارك في البطولة كل من بطل الدوري المصري وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة المصرية وفريق رابع سيحصل على البطاقة الذهبية من اللجنة المنظمة.

FilGoal.com كان قد انفرد بنظام البطولة في وقت سابق

ومن المنتظر أن يكون بطل كأس الرابطة أحد فريقي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا الذين سيلتقيا في النهائي يوم 24 يوليو الجاري.

وكان الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري المصري في النسخة الماضية بعد الفوز على مودرن سبورت في المباراة النهائية.

وشارك في النسخة الماضية من كأس السوبر المصري كل من الأهلي ومودرن سبورت وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر فريق تتويجا بلقب كأس السوبر المصري في التاريخ.

كأس السوبر المصري
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