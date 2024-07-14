مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري

الأحد، 14 يوليه 2024 - 18:22

كتب : أحمد الخولي

كأس السوبر المصري 2023

كشف مصدر من اتحاد الكرة المصري تفاصيل النسخة الجديدة لـ كأس السوبر المصري للموسم المقبل.

وأقيمت النسخة الماضية في الإمارات بمشاركة 4 فرق لأول مرة وحملت اسم "كأس سوبر النخبة".

وأوضح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com قائلا: "السوبر المصري سيقام في الإمارات في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، بمشاركة 4 فرق كما حدث في النسخة السابقة".

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وأوضح "سيشارك كل من بطل الدوري والكأس وكأس الرابطة، وسيتم وضع معايير اختيار الفريق الرابع لاحقا".

ويتنافس الأهلي وبيراميدز على لقب الموسم الحالي من الدوري المصري، فيما سيلتقي سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة الشهر الجاري، ولا زلنا في دور الـ 32 من كأس مصر للموسم الجاري.

وانتصر الأهلي على مودرن فيوتشر في نهائي النسخة الماضية 2023-24 بنتيجة 4-2 في البطولة التي شهدت مشاركة فريقي بيراميدز وسيراميكا كليوباترا أيضا.

وشارك الأهلي كونه بطل للدوري وبيراميدز كونه وصيف الدوري، ومودرن فيوتشر صاحب المركز الرابع في الترتيب وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة.

وستكون تلك المرة الثامنة التي تستضيف فيها الإمارات بطولة السوبر المصري، والرابعة على التوالي.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا باللقب برصيد 14 لقبا ويليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم كل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

كأس السوبر المصري السوبر المصري الإمارات
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