مران الزمالك - عودة الجزيري وشيكابالا استعدادا لمواجهة فاركو

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 20:23

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - هدف سيف الجزيري - شيكابالا

استأنف الزمالك مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي بميت عقبة.

ويستعد الزمالك لمواجهة بروكسي يوم الخميس المقبل على استاد القاهرة في دور الـ 32 من كأس مصر.

وشهد المران انتظام محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الدي الجزيري بعد الإصابة التي عانى منها الثنائي خلال الفترة الماضية.

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وكان شيكابالا قد تعرض لتمزق في العضلة الأمامية، بينما عانى سيف الجزيري من إجهاد عضلي.

كما شهد المران انتظام الثنائي عمر جابر ونبيل عماد بعد استبعاده من المباراة الماضية ضد بلدية المحلة للراحة.

وعقد جوزيه مورينيو محاضرة بالفيديو للاعبين استعدادا لمواجهة بروكسي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة بلدية المحلة تدريبات تأهيلية واستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم، بالإضافة للمشاركة في جزء من الفرقة الخططية.

وكان الزمالك قد تعادل مع بلدية المحلة بدون أهداف أمس الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.

شيكابالا سيف الدين الجزيري الزمالك
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