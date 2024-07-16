سكاي ألمانيا: ليفربول يناقس أتليتكو على مدافع لايبزج

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 19:29

كتب : FilGoal

محمد سيماكان مدافع آر بي لايبزج الألماني

دخل محمد سيماكان مدافع آر بي لايبزج الألماني ضمن اهتمامات ليفربول الإنجليزي الذي يسعى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي ألمانيا" أن ليفربول يراقب المدافع الفرنسي لبحث إمكانية ضمه في الصيف الجاري.

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ويسعى ليفربول بقيادة مدربه الهولندي الجديد أرني سلوت للتعاقد مع مدافع جديد لتعويض رحيل جويل ماتيب.

وأضافت سكاي أن ليفربول ليس هو النادي الوحيد المهتم بـ محمد سيماكان، ولكن أيضا أتليتكو مدريد يهتم به في ظل حاجة الفريق الإسباني لمدافع جديد.

وحتى الآن لم يدخل ليفربول في مفاوضات مع لايبزج لضم اللاعب، والأمر لم يتطور عن مرحلة الاهتمام باللاعب ودراسته جيدا لمعرفة هل سيكون مناسبا للفريق الأحمر أم لا.

ويتمسك لايبزج بالحصول على مبلغ 40 مليون يورو (33 مليون جنيه إسترليني) من أجل الموافقة على بيع مدافعه الفرنسي.

ويجيد سيماكان البالغ من العمر 24 عاما اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وشارك في الموسم الماضي مع لايبزج في 39 مباراة بمختلف البطولات.

وبشكل عام في 3 مواسم مع لايبزج سجل سيماكان 7 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة في 120 مباراة.

محمد سيماكان ليفربول الدوري الإنجليزي
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