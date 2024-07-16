فنربخشة يتوصل لاتفاق مع أهلي جدة لضم سان ماكسيمان
الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 19:19
كتب : FilGoal
أعلن نادي فنربخشة توصله لاتفاق مع أهلي جدة للتعاقد مع لاعبه ألان سان ماكسيمان لمدة موسم على سبيل الإعارة.
ألان سان ماكسيمان
النادي : الأهلي
وأشار النادي إلى أن ماكسيمان سيصل إلى تركيا مساء اليوم للخضوع للكشف الطبي من أجل التوقيع مع الفريق بشكل رسمي.
وسينضم ماكسيمان لصفوف فنربخشة بناء على طلب جوزيه مورينيو المدرب الجديد للفريق.
وانصم ماكسيمان لأهلي جدة في بداية الموسم الماضي قداما من نيوكاسل الإنجليزي.
عقد الجناح البالغ من العمر 27 عامًا مع أهلي جدة مستمر حتى صيف 2026.
ولعب النجم الفرنسي 30 مباراة الموسم الماضي في الدوري السعودي بقميص أهلي جدة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 9.
وخسر فنربخشة الدوري الترقي في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي لحساب جالاتاسراي.
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