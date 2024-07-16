تقرير: هداف يورو 2024.. داني أولمو يقترب من مانشستر سيتي

اقترب داني أولمو صانع ألعاب آر بي لايبزج الألماني ومنتخب إسبانيا من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن مانشستر سيتي في مفاوضات متقدمة مع لايبزج من أجل التعاقد مع داني أولمو.

أضاف الموقع أن داني أولمو يرغب في الانتقال لمانشستر سيتي وذلك قبل موسم واحد من نهاية تعاقده مع لايبزج.

وأن المفاوضات بين مانشستر سيتي ولايبزج الآن على طريقة دفع المقابل المادي.

وبمجرد إتمام المفاوضات بين سيتي ولايبزج سيتم الإعلان عن داني أولمو لاعبا في الفريق السماوي.

وستتحمل خزينة مانشستر سيتي 51 مليون جنيه إسترليني هي قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أولمو مع لايبزج.

وتوج أولمو البالغ من العمر 26 عاما قبل أيام مع منتخب إسبانيا بلقب كأس الأمم الأوروبية 2024 في ألمانيا بالفوز في النهائي على إنجلترا 2-1.

وحصد أولمو لقب هداف يورو 2024 وتقاسم الجائزة مع 5 لاعبين آخرين وهم هاري كين وجمال موسيالا وكودي جاكبو وجورج ميكوتادزه وإيفان شرانز.

وانضم أولمو لصفوف لايبزج في عام 2020 ومع الفريق سجل 29 هدفا وقدم 34 تمريرة حاسمة في 148 مباراة بمختلف البطولات.