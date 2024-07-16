على رأسهم نجم الزمالك السابق.. موكوينا يبدأ مهمته مع الوداد برحيل 15 لاعبا

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 18:39

كتب : FilGoal

رولاني موكوينا - هشام آيت منا رئيس الوداد المغربي

يبدأ الجنوب إفريقي رولاني موكوينا مهمته مع الوداد بدون 15 لاعبا من قائمة الفريق التي خاضت الموسم المنصرم.

وتعاقد الوداد مع موكوينا لمدة موسمين بعد فك ارتباطه بصنداونز.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن مسؤولو نادي الوداد استقروا على وضع 15 لاعبا في قائمة المغادرين، بسبب عدم تقديمهم أي إضافة في المسابقات الأربعة التي شارك فيها الفريق الأحمر خلال الموسم الماضي .

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وضمت قائمة مغادري الوداد كل من: الشرقي البحري، وعماد الخنوس، وصلاح الدين بنيشو ، شعيب فيضي، إسماعيل المترجي.

فيما غادر كل من منتصر الحتيمي والنيجيري أدي أوغنيس، وإسماعيل الحداد بعد انتهاء فترة إعارتهمم مع انتهاء الموسم.

بينما غادر كل من يحيى حيران، محمد أوناجم نجم الزمالك السابق، و أنس السرغات، بسبب انتهاء عقودهم .

كما تخلص الوداد من الثلاثي إلياس الشتي وزكرياء الدراوي، ثم الليبي حمدو الهوني، بعد فسخ عقودهم بالتراضي.

موكوينا صاحب الـ37 عاما قاد ماميلودي صنداونز منذ أكتوبر من عام 2022 واستطاع قيادته للظفر بلقب الدوري الجنوب إفريقي ثلاث مرات ومرة لدوري السوبر الإفريقي.

لكن لم ينجح موكوينا في الفوز أبدا بدوري أبطال إفريقيا.

ولن يشارك الوداد الموسم المقبل قاريا في أي بطولة بعدما احتل المركز الخامس في الدوري المغربي.

يذكر أن هذا ثاني مدرب من صنداونز ينتقل لتدريب فريق من شمال إفريقيا بعد بيتسو موسيماني الذي سبق وأشرف على الأهلي من 2020 لـ2022.

الوداد موكوينا صنداون
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