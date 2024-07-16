تين هاج: نسيت ما حدث مع سانشو.. يونايتد يحتاج للاعب مثله

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد عن علاقته بلاعبه جادون سانشو بعد عودته لتدريبات الشياطين الحمر عقب فترة من التوتر بينهما.

وكانت العلاقة متوترة للغاية بين الثنائي في الموسم الماضي، جعلت سانشو ينتقل لبوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وقال تين هاج في تصريحات نشرتها جريدة مانشستر إيفننج نيوز: "لقد نسينا ما حدث، مانشستر يونايتد يحتاج إلى لاعبين جيدين وجادون سانشو لاعب جيد".

وأضاف المدرب الهولندي "لقد شطبنا ما حدث في الماضي وسنمضي قدما".

قبل أيام، عاد جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد إلى تدريبات الفريق بعد الاجتماع مع إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وحسب شبكة ESPN فإن الجناح الإنجليزي عاد إلى التدريبات مرة أخرى بعد الاجتماع مع تين هاج لحل الأزمات.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد عودة سانشو إلى الفريق مرة أخرى وانتهاء إعارته إلى بوروسيا دورتموند حيث قضى النصف الثاني من الموسم المنقضي.

ماذا حدث؟

غاب سانشو عن التشكيل ضد أرسنال بداية شهر سبتمبر الماضي، صرح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد حينها بإن "الأداء السييء في المران هو ما أفقد سانشو موقعه في التشكيل".

سانشو بدوره رد على حسابه بموقع انستجرام متهما تين هاج بـ "الكذب"، لتنهار العلاقة بين الطرفين تماما منذ ذلك الحين.

ومع إصرار سانشو على عدم الاعتذار ظل مجمدا ولا يشارك حتى في مران الفريق.

ووصل سانشو إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع دورتموند الموسم المنقضي وخسر من ريال مدريد بهدفين دون رد.