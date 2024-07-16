مستشار الحكام السابق: بيتي وصديقي اتهماني بالكذب.. وتاريخ رحيلي المذكور غير حقيقي

علق وائل الصباغ المستشار القانوني السابق للجنة الحكام في اتحاد الكرة على رد اللجنة تجاه تصريحاته الأخيرة.

وقال الصباغ في تصريحاته لقناة صدى البلد: "حزين للغاية لصدور هذا الرد من "بيتي" لجنة الحكام، لو صدر من اتحاد الكرة سأفترض أنه لا يعرف تاريخي ولا يعرف أني لا أكذب".

وأضاف "محمد فاروق (نائب رئيس لجنة الحكام) صديقي سأفترض أنه لم يلحظ تاريخي في صياغة البيان، ولكن أن يقولوا إن كلامي "عار من الصحة"، هل هذا ما ترضاه لي يا صديقي"؟

وأوضح "البيان قال إني رحلت في 27 يونيو، ولكنهم لم يراجعوا آخر اجتماع حضرته وكان سبب المشكلة أقيم يوم 1 يوليو، وراجعت فيتور بيريرا (رئيس لجنة الحكام) فيه بشأن عودة محمد الحنفي للتحكيم".

ماذا حدث؟

ردت لجنة الحكام على تصريحات وائل الصباغ المستشار القانوني للجنة عن عدة تصريحات سابقة.

وقال مصدر من لجنة الحكام للمركز الإعلامي: "الحكم تم توجيه الشكر له عن العمل في اللجنة مع 3 أعضاء آخرين وهم أحمد الجارحي وسعيد عبد الغفار وأحمد ساهر بقرار من مجلس الإدارة في 26 يونيو الماضي".

واختتم "وحدث ذلك بعد انتهاء مهمة عملهم وتم تقديم الشكر لهم، ومن ثم فأن تصريحات الحكم السابق وائل الصباغ الأخيرة هي تصريحات شخصية ولا تدل عن وجهة نظر لجنة الحكام ولا تمت للحقيقة بصلة".

وتحدث الصباغ من قبل في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس قائلا: " إدارة محمد الحنفي للمباريات غير قانونية ويحق للأندية إعادة المباريات. تلقيت اتصالات من جمال علام رئيس اتحاد الكرة وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات يطالبونني بتطبيق اللائحة بنصها الصحيح".

وأضاف "من شهر سبتمبر الماضي وأنا ألح على فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام ألا يستبعد الثلاثي محمد الحنفي ومحمود عاشور ومحمد الصباحي، وأقول له إنهم من الحكام الكبار أصحاب القبول لدى الأندية وإننا بحاجة لهم فرفض وقال إن قراره نهائي".

وأوضح "فوجئنا جميعا كأعضاء لجنة الحكام بعودة الحنفي لتحكيم المباريات، وسألت بيريرا عن هذا القرار ومن اتخذه فقال: أنا الرئيس وطبقت اللائحة".

وتابع "أنا من راجعت هذه اللائحة وهي واضحة وبيريرا لديه لبس في فهمها. لائحة فيفا تقول أن الحكم يجب أن يكون لائقًا من الناحيتين الطبية والبدنية".

وأكمل "قلت لبيريرا: أنت أخطأت في تطبيق اللائحة وجعلت شكلنا سيئًا. فترك الاجتماع وذهب لإحضار اللائحة من غرفته وقال لي: افتح الصفحتين الخامسة والسادسة، فقلت له: يجب أن تقرأها من البداية".

أما عن أزمة محمود عاشور فقال: "عاشور شعر بعدم وجود التقدير اللازم من بيريرا فتحدث مع الإعلام، فوجدت بيريرا يستدعيني ويقول لي نصا: عاشور ارتكب تمييزًا ضد الأجانب وقال تصريحات عنصرية وأريد اتخاذ إجراءاتي".

وأضاف "قلت له لم أشاهد البرنامج ويجب أن أراجع الحلقة أولًا، وجدت أن عاشور قال عبارتين على وجه التحديد: "الأجانب لم يضيفوا لمصر وهذه دولارات تُلقى على الأرض". قطعت هذا الجزء من الفيديو وأرسلته للمترجمة وقلت لبيريرا إن عاشور أخطأ في ظهوره الإعلامي بدون إذن، ولكن هذا ليس تمييزًا عنصريًا ولا يحق لك الشكوى".

وأوضح "قلت لبيريرا أيضا إن محمود عاشور ليس شخصًا عدوانيًا ولا يفتعل المشاكل، ويجب أن نتعامل معه بصورة طبيعية ونحقق معه ونوقع عليه عقوبة الإيقاف، فقال لي: اترك هذا الأمر لي".

وتابع "تم تجميد عاشور لحوالي 3 أشهر ونصف كان يسألني فيها باستمرار عن موقفه وأقول له إني لا أعرف، ثم وجدت بيريرا يخبرني إنه يريد التحقيق معه. اتصلت بعاشور وأبلغته بذلك فتعجب لأنه بالفعل كان موقوفًا طوال تلك المدة".

وواصل "في الاجتماع طالبت أعضاء اللجنة بإنقاذ محمود عاشور وألا يستمر قرار بيريرا الفردي، وبالفعل اتصلت بعاشور أمام الجميع وقلت له: هل تثق بي؟ قال: نعم.. فقلت: سنفتح صفحة جديدة وننسى الخلافات وممنوع الظهور الإعلامي.. فوافق على ذلك".

وأردف "وضعنا الجدول وأقرب مباراة كانت مباراة الاتحاد وطلائع الجيش، فوضعنا اسم محمود عاشور لإدارتها، ثم فوجئنا برفع اسمه مرة أخرى، لنكتشف أن بيريرا هو من فعل ذلك".

واختتم "قلت لبيريرا لا يمكن أن يكون ممثلنا الدولي في الأولمبياد بعيدا عن التحكيم لـ 7 أشهر. ولكن في النهاية بيريرا أخذ قراره الفردي باستبعاده، واضطررت في النهاية للاعتذار لعاشور بصفتي من تحمل المسؤولية ووعدته ولم أستطع الوفاء بذلك".

وقال في وقت سابق عبر قناة ETC: "مشاركة محمد الحنفي في المباريات غير قانوني. أي ناد في حال تقدمه بشكوى لـ فيفا على غرار مباراة المقاولون وبيراميدز، سيتم إعادة المباراة فورا وجميع أعضاء لجنة الحكام يعلمون ذلك".

وأضاف "اللائحة تمنع إسناد أي مباراة للحكم محمد الحنفي، والاختبار الفردي الذي قام به بيريرا غير معترف به دوليا".

وجاء رد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "الاختبار الذي تم لمحمد الحنفي اختبار ترفيهي لا يعطي الحكم حق إدارة المباريات. سأنتظر رد اتحاد الكرة ثم سأرفع مذكرة إلى فيفا "مش هسيب حقي" ".

وشدد "احنا معندناش اتحاد كرة، ومفيش مساواة وعدل. أملك تاريخ كبير مع كرة القدم المصرية، ولم أرى في حياتي مثل الاتحاد الحالي الذي لا يرد على الاتصالات من الأساس".

وكان نادي المقاولون العرب قد تقدم باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي خسرها بنتيجة 3-1 (طالع التفاصيل).