مستشار لجنة الحكام: يجب إعادة أي مباراة أدارها الحنفي بالدوري.. والمقاولون يرد

فجر وائل الصباغ مستشار لجنة الحكام مفاجأة من العيار الثقيل عن قانونية مشاركة الحكم محمد الحنفي في إدارة المباريات.

وقال وائل الصباغ عضو لجنة الحكام والمستشار القانوني للجنة الحكام عبر قناة etc : "مشاركة محمد الحنفي في المباريات غير قانوني. أي ناد في حال تقدمه بشكوى لـ فيفا على غرار مباراة المقاولون وبيراميدز، سيتم إعادة المباراة فورا وجميع أعضاء لجنة الحكام يعلمون ذلك".

وأضاف "اللائحة تمنع إسناد أي مباراة للحكم محمد الحنفي، والاختبار الفردي الذي قام به بيريرا غير معترف به دوليا".

وجاء رد محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "الاختبار الذي تم لمحمد الحنفي اختبار ترفيهي لا يعطي الحكم حق إدارة المباريات. سأنتظر رد اتحاد الكرة ثم سأرفع مذكرة إلى فيفا "مش هسيب حقي" ".

وشدد "احنا معندناش اتحاد كرة، ومفيش مساواة وعدل. أملك تاريخ كبير مع كرة القدم المصرية، ولم أرى في حياتي مثل الاتحاد الحالي الذي لا يرد على الاتصالات من الأساس".

ماذا حدث؟

تقدم نادي المقاولون العرب باحتجاج وطلب رسمي لإعادة مباراة فريقه أمام بيراميدز، والتي خسرها بنتيجة 3-1.

وعلل المقاولون العرب طلبه بأن لجنة الحكام ارتكبت مخالفة بشان لائحة النظام الأساسي بتعيين الحكم محمد الحنفي لإدارة المباراة.

وقال فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام لـFilGoal.com: "ردي على طلب المقاولون هو نفس ما قلته لكم قبل ذلك وبنفس نصوص اللائحة التي يظن البعض بها أن المباراة تستحق الإعادة".

وأضاف "محمد الحنفي أجرى اختبار فيفا الرسمي للحكام مع الجميع طوال المعسكر التدريبي الأخير بالسويس وبموجبه حصل على رخصة إدارة المباريات وإدارته قانونية وسليمة".

محمد عادل المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب هاجم طريقة تعامل اتحاد الكرة مع شكواه ضد إدارة محمد الحنفي لمباراة الفريق ضد بيراميدز.

وقال عادل في تصريحاته لقناة دي إم سي: "المباراة لُعبت بدون حكم. محمد الحنفي لم يخطئ خطأ تحكيمي وكان عادلا في المباراة ولكننا نتحدث عن تعيينه لها من الأساس".

وأضاف "ذلك جاء في وقت تصريح المسؤول عن التحكيم في مصر أنه لن يدير أي مباريات هذا الموسم، وهو من وضع التعليمات واللائحة".

وأوضح "لم يصلني رد حتى الآن وأطالب برد مكتوب لأني سأصعد الأمر، ولكن يجب أن أدرس الرد المكتوب".

وأكمل "أقول لهم: إذا أجريتم اختبارا سريا في السويس، سأطالب فيفا بنتائج هذا الاختبار السري وأوراقه وحقيقته. لن نقبل تسوية الأمور بهذه الطريقة".

وتابع "رابطة الأندية تلقت شكوانا وردت عليها وحولتها إلى اتحاد الكرة، ولكن ميزة اتحاد الكرة أنه لا يرد على أحد. اكتب ما شئت، هذه خامس شكوى لنا هذا الموسم ولن يسأل علينا أحد".

واختتم "أحد السادة قال إني لو واجهت بيراميدز 10 مرات سأخسرهم، أنا لا أبحث عن نتيجة مباراة بل أصول وقواعد نتبعها ونحترمها".