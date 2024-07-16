خبر في الجول - الأهلي يحسم مستقبل الزنفلي.. والخطوة المقبلة

الثلاثاء، 16 يوليه 2024 - 00:32

كتب : حامد وجدي

محمود الزنفلي - الأهلي

حسم النادي الأهلي مستقبل حارس المرمى محمود الزنفلي المعار لصفوفه من الداخلية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي أبلغ الزنفلي بقراره، بتفعيل بند شراء اللاعب من نادي الداخلية.

ومن المنتظر أن يسدد الأهلي قيمة الشراء لضم اللاعب بصورة نهائية.

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وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد، ثم يتراجع عن الخطوة ويعود للداخلية، بعد فشل انتقال محمد أبو جبل من البنك إلى النادي الأهلي.

ثم انضم الزنفلي معارا لصفوف الأهلي لتعويض غياب محمد الشناوي، الذي أصيب مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

محمود الزنفلي الأهلي
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