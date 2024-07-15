الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الإفريقية

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 15:35

كتب : FilGoal

الرئيس عبد الفتاح السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الإفريقية

كرّم عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أبطال مصر المتوجين بذهبية دورة الألعاب الإفريقية.

وأقيمت دورة الألعاب الإفريقية في غانا خلال الفترة من 8 إلى 32 مارس الماضي.

ووجه السيسي كلمة إلى أبطال مصر المتوجين بعد تكريمهم بحضور كل من مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية.

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وحققت البعثة المصرية 192 ميدالية متنوعة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية.

وتوجت مصر بـ 102 ميدالية ذهبية و47 ميدالية فضية و43 ميدالية برونزية.

وتصدرت البعثة المصرية جدول ترتيب الميداليات محطمة الإنجاز الذي تحقق في نسخة المغرب 2019 بـ 94 ميدالية ذهبية.

وتستعد مصر لخوض منافسات أولمبياد باريس خلال الفترة من 26 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وتشارك مصر بالبعثة الأكبر في تاريخها.

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