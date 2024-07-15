كاف يؤكد حصول الرباعي المصري على الرخصة الإفريقية للموسم الجديد

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 15:00

كتب : FilGoal

كاف

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قائمة الأندية التي حصلت على الرخصة الإفريقية لموسم 2024 - 2025.

وشهدت القائمة تواجد الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، بينما الزمالك والمصري بالكونفدرالية.

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وكان قد تم إجراء مراسم قرعة منافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الأسبوع الماضي.

وتم إعفاء الأهلي من المشاركة في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا بسبب تصنيفه بالإضافة لكونه حامل اللقب.

أما بيراميدز فسيتعين عليه خوض مباريات الدور التمهيدي.

وتنص مراسم القرعة على أنه لا يمكن لفرق من البلد ذاتها الالتقاء مع بعضهما البعض في الدور التمهيدي.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني عن مواجهة الأهلي للفائز من المريخ جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني.

أما بيراميدز فسيواجه جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول.

وحال تأهله فسيواجه بيراميدز الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي.

وتقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول في الفترة ما بين 16 لـ18 أغسطس، على أن تقام مواجهات الإياب في 23 لـ25 من الشهر ذاته.

أما مباريات الدور التمهيدي الثاني فستقام في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 20 لـ22 من الشهر ذاته.

وتم إعفاء الزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية بناء على تصنيفهما في السنوات الأخيرة، بالإضافة لكون الفارس الأبيض حامل اللقب.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني عن مواجهة الزمالك للفائز من الشرطة الكيني والبن الإثيوبي.

فيما يواجه المصري الفائز من كيتارا الأوغندي والممثل الثاني من ليبيا.

وتقام مباراة الذهاب في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر، أما الإياب فسيكون من 20 لـ22 من الشهر ذاته.

ولم يتم تحديد أسماء الفرق الليبية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل في ظل عدم نهاية الدوري.

كاف الاتحاد الإفريقي الرخصة الإفريقية
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