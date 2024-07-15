كوبا أمريكا 2024 – سكالوني عن مستقبل ميسي.. وسوء التنظيم وأحداث قبل مباراة كولومبيا

تحدث ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين عن عدة موضوعات أهمها مستقبل ليونيل ميسي وسوء التنظيم من الولايات المتحدة الأمريكية المستضيفة لبطولة كوبا أمريكا 2024.

وانتصر منتخب الأرجنتين على منافسه كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024 بهدف دون رد.

وقال ليونيل سكالوني عقب المباراة: "اعتزال أنخيل دي ماريا؟ لقد لعب مباريات مذهلة، لكن اليوم كان من أفضل المباريات، بالإضافة إلى اللعب الجيد، كان يضغط في لحظة من المباراة عندما كان يشعر بالإرهاق، وبدأ في الركض كما لو كان يبلغ من العمر 25 عاما".

وأضاف "دي ماريا أسطورة، ولا توجد طريقة لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال الدولي، يستحق أن يودع معجبيه، قصته عبارة عن فيلم بسبب الطريقة التي انتهت بها".

وتابع "لا أعرف ما إذا كنا قد شهدنا حقبة جديدة أم لا، لكن الفريق لا يتوقف أبدا عن المفاجأة، تحسننا في الشوط الثاني واستحقينا الفوز، وبعد ذلك، في الوقت الإضافي يقدم الفريق دائما شيئا إضافيا، أنه لمن دواعي السرور أن أراهم يلعبون، وأنا ممتن لهم للأبد".

وواصل "على مقاعد البدلاء قلنا إن لاوتارو مارتينيز سيتمكن من تسجيل هدف".

وأكمل "من الصعب شرح وفهم ما حدث قبل المباراة، كان يجب علينا لعب المباراة مع الشعور بعدم معرفة مكان وجود عائلتك، شاهدنا الفيديوهات التي تم تداولها، ولم نكن غافلين عما يحدث، أعتقد أن فريق كولومبيا كان في وضع مماثل، غريب جدا".

وعن تنظيم الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم 2026 قال: "أفهم أن البطولة ستلعب في ملاعب كرة القدم وليست في ملاعب كرة القدم الأمريكية، سيتم استخدام أماكن أخرى، لكن ليس لدي المزيد من المعلومات، أتصور أن الأمر سيكون مختلفا، هكذا ينبغي أن يكون، نأمل في ذلك، من المهم أننا تغلبنا على جميع المضايقات".

وعن بطولة فيناليسيما قال: "جزء من عائلتي إسباني وأنا سعيد، لدي علاقات خاصة مع هذا البلد، أعيش هناك وأعرف المدرب لويس دي لا فوينتي، سعيد بتتويجهم ببطولة يورو 2024، إذا تم لعب البطولة فسأواجه مشكلة لأن العائلة منقسمة، ستكون مباراة جميلة جدا بين فريقين يتمتعان بحالة رائعة ولديهما طريقة لعب مختلفة".

وعن مستقبله رفقة التانجة قال: "لقد قضيت وقتا سيئا العام الماضي، الآن أنا بخير لقد تعافيت من كل ذلك ونأمل أن نستمر على هذا الطريق، يتطلب المنتخب الكثير من الطاقة، وأعتقد أنه من المهم أن نكون صادقين، الآن لدي عامين آخرين في عقدي، إذا طلب من رئيس الاتحاد بتجديد عقدي لمدة 15 عاما سأوقع، في مرحلة ما سأرحل، أفضل شيء العودة مرة أخرى إذا ساءت الأمور يوما ما".

وعن ليونيل ميسي قال: "لديه شيء يجب أن يمتلكه كل لاعب كرة قدم، أنه الأفضل في التاريخ ولا يريد الاعتزال الدولي، يرى زملاؤه في الفريق ذلك أنه يريد اللعب ليس لأنه أناني، ولكن لأنه يريد الفوز إلى جانب زملائه وعدم تركهم، عندما يشترك نلعب بأفضل طريقة ممكنة".

القصة الكاملة لأحداث قبل المباراة (طالع التفاصيل)

الأرجنتين توجت باللقب السادس عشر في تاريخها، لتفض الشراكة مع أوروجواي في صدارة الأبطال التاريخيين للقارة اللاتينية.

وفازت الأرجنتين بكوبا أمريكا الثانية على التوالي، وبطولتها الدولية الرابعة على التوالي بإضافة كأس العالم والفيناليسيما.

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