القصة الكاملة - مهزلة دخول الجماهير وتأخر انطلاق نهائي كوبا أمريكا

أعلن الحساب الرسمي لبطولة كوبا أمريكا 2024 عن تأخر انطلاق المباراة النهائية بين الأرجنتين وكولومبيا.

وجاء البيان المقتضب عبر الحساب كالتالي:

نعلمكم أن الناس الذين لا يملكون تذاكر للمباراة لن يتمكنوا من دخول الملعب. فقط هؤلاء الذين اشتروا التذاكر سيتمكنوا من الدخول بمجرد فتح الباب مجددا.

نبلغكم ان المباراة سيتم تأخير انطلاقها لمدة 30 دقيقة، لتبدأ في الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (3:30 فجرا بتوقيت القاهرة).

INCIDENTES CON HINCHAS COLOMBIANOS EN EL INGRESO AL HARD ROCK STADIUM Los fanáticos cafeteros quisieron acceder a la final de la #CopaAmérica sin entradas y tuvieron que intervenir las fuerzas de seguridad. 📹 @Futbolfpc pic.twitter.com/8J375imEFL — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2024

واندلعت الأزمة حين حاول بعض جماهير كولومبيا دخول ملعب هارد روك موقع إقامة النهائي بدون تذاكر.

الأمر الذي أسفر عن عدة اشتباكات وارتباكات تنظيمية، تسببت بعدم دخول العديد من أصحاب التذاكر.

ولا يزال آلاف الجماهير على بوابات الملعب عاجزين عن الدخول حتى الآن.

ASÍ ESTÁ UNO DE LOS ACCESOS AL HARD ROCK STADIUM Las puertas del estadio cerraron y una gran cantidad de fanáticos quedó en las inmediaciones, por lo que el arranque de la final está DEMORADO. pic.twitter.com/hzO6BupqbW — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2024

والتقطت قناة TYC الأرجنتينية مشاهد بكاء طفل أرجنتيني وشكواه من تعرضه للضرب على بوابة الملعب.

"كانوا يدفعونني ويضربونني هنا". انهيار طفل أرجنتيني خارج ملعب هارد روك في نهائي كوبا أمريكا. pic.twitter.com/xo06JLRrbw — بلاد الفضة 🏆 (@ARG4ARB) July 14, 2024

وأوقف اللاعبون عملية الإحماء وخرجوا من الملعب إثر استمرار الأحداث المؤسفة.

El momento exacto en el que los jugadores dejan de hacer la entrada en calor y vuelven al vestuario. Siguen los incidentes en las afueras del estadio. pic.twitter.com/Y8fZLsD7kR — TyC Sports (@TyCSports) July 14, 2024

وأوضح جاستون إيدول مراسل TYC أن البوابات لم يتم فتحها حتى الآن أمام تزاحم الناس حول الملعب الذي وصل امتلاء مدرجاته بالداخل إلى 40% فقط.

كما كشف عن تأجيل انطلاق المباراة لـ 15 دقيقة إضافية.

وصرح مسؤول الأمن في ملعب هارد روك قائلا: "لن تبدأ المباراة حتى يتم إخراج كل من دخل دون تذاكر".

وبعد ذلك كشف إيدول عن فتح الأبواب والسماح للدخول بدون تذاكر.

وتم الإعلان عن انطلاق المباراة في الساعة 4:15 فجرا، أي بعد موعدها الأساسي بساعة وربع.

وفي النهاية تقرر انطلاق المباراة في الساعة 4:20 فجرا بتوقيت القاهرة.

ويسعى منتخب الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أمريكا للمرة الثانية على التوالي.

كما يطارد الألبيسيليستي بطولته الرابعة على التوالي، بعد كوبا أمريكا 2021 والفيناليسيما 2022 وكأس العالم 2022.

بينما يسعى منتخب كولومبيا للتتويج بكوبا أمريكا للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2001.

كولومبيا رفعت كأس أمريكا اللاتينية آنذاك بالفوز على المكسيك بهدف دون رد.