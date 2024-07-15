يورو 2024 - أولمو يلمح للرحيل عن لايبزج بعد التتويج

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 02:23

كتب : FilGoal

داني أولمو - إسبانيا - يورو 2024

أبدى داني أولمو نجم إسبانيا ولايبزج الألماني سعادته بالتتويج بلقب يورو 2024، عقب الفوز على إنجلترا في النهائي.

وقال أولمو في تصريحاته عقب المباراة: "أشعر بالسعادة والفخر، وأهدي اللقب لكل عائلاتنا في إسبانيا".

وعن كونه أحد هدافي البطولة قال: "هذا مذهل. إنها بطولة من الأحلام. أردنا أن نبدأ البطولة في برلين وننهيها في برلين وهذا ما حدث".

وعن مستقبله بعد البطولة قال: "سنرى. كان من الرائع اللعب هنا في ألمانيا".

وحصل 6 لاعبين على جائزة هداف بطولة يورو 2024 التي أقيمت في ألمانيا وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب بالفوز في النهائي على إنجلترا بنتيجة 2-1 الذي أقيم على الملعب الأولمبي ببرلين.

ولا يوجد لاعب من الـ6 في نفس المنتخب، فجميعهم يلعبون في فرق مختلفة.

واللاعبون الذين حققوا الجائزة هم كودي جاكبو (هولندا)، وهاري كين (إنجلترا) وجيورجيس ميكاوتادزي (جورجيا) وجمال موسيالا (ألمانيا) وداني أولمو (إسبانيا) وإيفان شرانز (سلوفاكيا).

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بأن يحصد جميع اللاعبين الجائزة بالشراكة، دون النظر عن عدد الدقائق التي لعبها كل لاعب خلال البطولة.

وساهم جاكبو في 4 أهداف بين التسجيل والصناعة بالتساوي مع ميكاوتادزي.

بينما أولمو هو الأكثر مساهة بـ5 أهداف إذ سجل 3 أهداف وصنع مرتين.

داني أولمو يورو 2024 إسبانيا
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