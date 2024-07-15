يورو 2024 - بلا مفاجأة.. لامين يامال أفضل لاعب شاب في البطولة

الإثنين، 15 يوليه 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

لامين جمال أفضل لاعب شاب في يورو 2024

فاز لامين يامال نجم منتخب إسبانيا وجناح برشلونة بجائزة أفضل لاعب شاب في يورو 2024.

وصنع يامال الهدف الأول الذي سجله نيكو ويليامز، في فوز إسبانيا على إنجلترا 2-1 في النهائي.

وتخطى لامين يامال لاعب منتخب إسبانيا، بيليه أسطورة منتخب البرازيل بمشاركته في نهائي بطولة يورو 2024 المقامة في ألمانيا.

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وشارك بيليه في نهائي كأس العالم 1958 في سن 17 عاما و249 يوما وسجل هدفين في الفوز ضد السويد 5-2.

وعلى الجانب الآخر يلعب يامال المباراة في سن الـ17 ويوما واحدا فقط، وبالتالي كسر رقم بيليه في المشاركة في نهائي بطولة كبرى، ليكون الأصغر في التاريخ.

ومنذ بداية البطولة ويواصل جمال كسره للأرقام القياسية.

بمشاركته مع إسبانيا في المباراة الافتتاحية لبطولة يورو 2024 ضد كرواتيا كان الأصغر في تاريخ البطولة.

وصنع هدفا ضد كرواتيا ليكون أصغر لاعب يصنع هدفا في تاريخ البطولة.

ويعتبر لاعب برشلونة أصغر لاعب في تاريخ البطولة يشارك في دور نصف النهائي وذلك ضد فرنسا.

وبهدفه أصبح أصغر لاعب يسجل في نصف نهائي للبطولة الأوروبية.

يورو 2024 إسبانيا لامين يامال
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