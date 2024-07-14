تنس - ألكاراز يتفوق مجددا على دجوكوفيتش ويحصد لقب ويمبلدون للمرة الثانية

حصد الإسباني كارلوس ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وتفوق ألكاراز بنتيجة 3-0 على دجوكوفيتش بنتائج: 6-2 و6-2 و7-6 في مباراة استمرت ساعتين ونصف.

وكرر الإسباني الشاب تفوقه على الصربي المخضرم وحاصدا لقب ويمبلدون على حسابه للمرة الثانية تواليا.

To win here is special. To defend here is elite. Carlos Alcaraz is the 2024 Gentlemen’s Singles Champion 🏆#Wimbledon pic.twitter.com/kJedyXf0vn — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

وبات ألكاراز بات أصغر لاعب يفوز بلقبي رولان جاروس وويمبلدون في نفس السنة بعمر 21 عاما و70 يوما.

كما يعد ثالث أصغر لاعب يفوز بلقب ويمبلدون في نسختين متتاليتين بعد الألماني بوريس بيكر والسويد بورين بورج.

وأصبح الإسباني ثاني لاعب يفوز بأول 4 نهائيات جراند سلام بعد روجر فيدرير.

وحصد الإسباني حتى الآن ألقاب رولان جاروس 2024 وويمبلدون 2023 و2024 وأمريكا المفتوحة في 2021.

🎾📹 نقطة المباراة الإسباني كارلوس ألكاراز يحافظ على لقبه في بطولة ويمبلدون للتنس بتكرار فوزه على الصربي نوفاك دجوكوفيتش 3 - 0#ويمبلدون#Wimbledon pic.twitter.com/p9YwbHpu8r — beIN SPORTS (@beINSPORTS) July 14, 2024

وقال ألكاراز عقب الفوز باللقب ورفع الكأس: "عندما كنت في الحادية عشر من عمري قلت إنني أحلم بالفوز بكأس ويمبلدون".

وأضاف "أنا سعيد جدا وإحساس رائع أن ترفع الكأس في هذا الملعب الرائع".

وأتم "هذه أجمل بطولة وأجمل ملعب وأجمل كأس".

وسيشارك ألكاراز في أولمبياد باريس 2024 والتي ستبدأ منافساتها من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

وستقام المباريات على ملاعب رولان جاروس.