تنس - ألكاراز يتفوق مجددا على دجوكوفيتش ويحصد لقب ويمبلدون للمرة الثانية

الأحد، 14 يوليه 2024 - 19:01

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز - تنس

حصد الإسباني كارلوس ألكاراز لقب بطولة ويمبلدون للتنس للمرة الثانية على التوالي بالفوز على الصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وتفوق ألكاراز بنتيجة 3-0 على دجوكوفيتش بنتائج: 6-2 و6-2 و7-6 في مباراة استمرت ساعتين ونصف.

وكرر الإسباني الشاب تفوقه على الصربي المخضرم وحاصدا لقب ويمبلدون على حسابه للمرة الثانية تواليا.

أخبار متعلقة:
تنس – للمرة الثانية تواليا.. دجوكوفيتش يتخطى موسيتي ويلاقي ألكاراز في نهائي ويمبلدون تنس – ألكاراز يتأهل إلى نهائي ويمبلدون ويحقق رقما مميزا تنس - أنس جابر تودع ويمبلدون من الدور الثالث تنس - انسحاب أنس جابر من أولمبياد باريس بسبب الخوف على المتبقي من الموسم

وبات ألكاراز بات أصغر لاعب يفوز بلقبي رولان جاروس وويمبلدون في نفس السنة بعمر 21 عاما و70 يوما.

كما يعد ثالث أصغر لاعب يفوز بلقب ويمبلدون في نسختين متتاليتين بعد الألماني بوريس بيكر والسويد بورين بورج.

وأصبح الإسباني ثاني لاعب يفوز بأول 4 نهائيات جراند سلام بعد روجر فيدرير.

وحصد الإسباني حتى الآن ألقاب رولان جاروس 2024 وويمبلدون 2023 و2024 وأمريكا المفتوحة في 2021.

وقال ألكاراز عقب الفوز باللقب ورفع الكأس: "عندما كنت في الحادية عشر من عمري قلت إنني أحلم بالفوز بكأس ويمبلدون".

وأضاف "أنا سعيد جدا وإحساس رائع أن ترفع الكأس في هذا الملعب الرائع".

وأتم "هذه أجمل بطولة وأجمل ملعب وأجمل كأس".

وسيشارك ألكاراز في أولمبياد باريس 2024 والتي ستبدأ منافساتها من يوم 27 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

وستقام المباريات على ملاعب رولان جاروس.

كارلوس ألكاراز نوفاك دجوكوفيتش تنس ويمبلدون
نرشح لكم
باريس 2024 - الكشف عن قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في الأولمبياد باريس 2024 – "البعثة الأكبر في التاريخ".. الإعلان عن جميع أسماء لاعبي مصر في الأولمبياد دراجات - اللجنة الأولمبية تقرر عدم مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد شهد سعيد تعتذر عن عدم المشاركة في أولمبياد باريس وتؤكد: لا أريد ممارسة الدراجات مجددا طنطا ينعي وفاة شذى نجم لاعبة السباحة في النادي.. ويعلن الحداد كرة يد - تقرير سعودي: الهدى يضم عبد الرحمن فيصل لاعب الأهلي جون منير يخسر في ربع نهائي كأس FC PRO.. وعربي وحيد يصل المربع الذهبي تفاصيل ما قاله وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن أزمة شهد وجنة.. وموقف رفعت
أخر الأخبار
باريس 2024 - الكشف عن قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة في الأولمبياد 8 دقيقة | كرة طائرة
أصغر انتدابات نهضة الدوري السعودي؟ ليكيب: اتحاد جدة يقترب من ضم شاب روما 10 دقيقة | سعودي في الجول
أولمبياد باريس - الكشف عن الرباعي الاحتياطي لـ منتخب مصر الأولمبي 11 دقيقة | منتخب مصر
باريس 2024 – "البعثة الأكبر في التاريخ".. الإعلان عن جميع أسماء لاعبي مصر في الأولمبياد 20 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - ألكاراز يتفوق مجددا على دجوكوفيتش ويحصد لقب ويمبلدون للمرة الثانية 58 دقيقة | رياضات أخرى
مستقبل الحراس وديانج وكريستو.. في الجول يكشف كواليس اجتماع كولر مع الخطيب ولجنة التخطيط ساعة | الدوري المصري
رومانو: اجتماع بين سيتي وألفاريز عقب كوبا أمريكا ساعة | ميركاتو
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول تفاصيل النسخة الجديدة من السوبر المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز