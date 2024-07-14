عامر حسين: لم أحصل على مليم من بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على حقيقة توليه أكثر من منصب في وقت واحد، وسبب استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بدلا من إعادتها من البداية.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر MBC مصر 2: "مجبرون على إنهاء الموسم المقبل قبل كأس العالم للأندية، وكاف حدد مواعيد السوبر الإفريقي وكأس أمم إفريقيا والمسابقات الإفريقية، لكن يحدد موعد الدوري الإفريقي وهل ستقام البطولة أم لا".

وأضاف "الرابطة ستعلن إقامة اجتماع مع جميع فرق الدوري وسنعرض الأجندة الكاملة للموسم المقبل على الأندية وسنتخذ القرار المناسب".

وتابع "نهاية الدوري المصري موعده كما تحدد من قبل دون أي تأجيلات".

وردا على ما يثار حول إقالته من منصبه في رابطة الأندية، أجاب قائلا: "إقالتي من الرابطة؟ سؤال غريب، سأقدم تقريري في نهاية الموسم، وبعدها سيتم تشكيل رابطة جديد وبدورها ستشكل لجنة مسابقات جديدة".

وتابع "اعتدت على الانتقادات والهجوم والبعض نسي أنني لم أكن موجودا في موسمين، وخلال غيابي امتد موسم 13 شهرا والآخر انتهى في شهر أكتوبر، والآن نحاول تعديل الأمور".

وواصل "من يقول إنني لم ألعب كرة قدم، يا ريت تسأل طلعت يوسف وشوقي غريب والجيل القديم من نادي الكروم، ليخبروكم كيف لعبت كرة قدم على أي مستوى. ومن يقول إنني ليس لدي خلفية إدارية، "أخدتها واحدة واحدة" من أول ما بدأت وحتى الآن، وعملت مديرا للكرة للفريق الأول ورئيسا لقطاع الناشئين في الاتحاد السكندري من قبل".

كما رد على توليه أكثر من منصب في نفس الوقت قائلا: "كل عضو في اتحاد الكرة مسؤول عن ملف، لماذا يتم حساب لجنة المسابقات منصبين وليس منصب واحد، ولا يوجد شيء اسمه مجلس إدارة منطقة منذ 5 سنوات فكيف أكون رئيس منطقة. ودوري في نادي سبورتنج أنني وُلدت في النادي ولعبت فيه حتى انتقلت للكروم والاتحاد، فهل إذا طلبوا مني النصيحة سيكون ردي لن أرد عليكم".

وأوضح "البعض يعتقد أن اتقاضى رواتب كبيرة ولم أحصل على مليم منذ بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما، لأنني أعمل متطوعا".

وأتم "السبب في استكمال لقاء سموحة وبيراميدز من الدقيقة 51 هو تضارب التقارير، ورابطة الأندية قررت اتخاذ القرار الأكثر عدالة ولذلك أقمنا المباراة بعد أيام بنفس الظروف وأجلنا مبارياتي الفريقين في الجولة التالية".