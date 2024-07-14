عامر حسين: لم أحصل على مليم من بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما

الأحد، 14 يوليه 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

عامر حسين

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة على حقيقة توليه أكثر من منصب في وقت واحد، وسبب استكمال مباراة سموحة وبيراميدز بدلا من إعادتها من البداية.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عبر MBC مصر 2: "مجبرون على إنهاء الموسم المقبل قبل كأس العالم للأندية، وكاف حدد مواعيد السوبر الإفريقي وكأس أمم إفريقيا والمسابقات الإفريقية، لكن يحدد موعد الدوري الإفريقي وهل ستقام البطولة أم لا".

وأضاف "الرابطة ستعلن إقامة اجتماع مع جميع فرق الدوري وسنعرض الأجندة الكاملة للموسم المقبل على الأندية وسنتخذ القرار المناسب".

أخبار متعلقة:
المدير التنفيذي لفرع الإسكندرية يرد على تصريحات أحمد سالم حول مناصب عامر حسين ثروت سويلم يكشف حقيقة رحيل عامر حسين بنهاية الموسم أحمد سالم: الزمالك اعتذر ولم ينسحب.. وهل يستطيع عامر حسين وضع جدول الدوري بالكمبيوتر؟ بواسطة لجنة رئيسها عامر حسين.. الكشف عن طريقة اختيار جائزة رجل المباراة في الدوري

وتابع "نهاية الدوري المصري موعده كما تحدد من قبل دون أي تأجيلات".

وردا على ما يثار حول إقالته من منصبه في رابطة الأندية، أجاب قائلا: "إقالتي من الرابطة؟ سؤال غريب، سأقدم تقريري في نهاية الموسم، وبعدها سيتم تشكيل رابطة جديد وبدورها ستشكل لجنة مسابقات جديدة".

وتابع "اعتدت على الانتقادات والهجوم والبعض نسي أنني لم أكن موجودا في موسمين، وخلال غيابي امتد موسم 13 شهرا والآخر انتهى في شهر أكتوبر، والآن نحاول تعديل الأمور".

وواصل "من يقول إنني لم ألعب كرة قدم، يا ريت تسأل طلعت يوسف وشوقي غريب والجيل القديم من نادي الكروم، ليخبروكم كيف لعبت كرة قدم على أي مستوى. ومن يقول إنني ليس لدي خلفية إدارية، "أخدتها واحدة واحدة" من أول ما بدأت وحتى الآن، وعملت مديرا للكرة للفريق الأول ورئيسا لقطاع الناشئين في الاتحاد السكندري من قبل".

كما رد على توليه أكثر من منصب في نفس الوقت قائلا: "كل عضو في اتحاد الكرة مسؤول عن ملف، لماذا يتم حساب لجنة المسابقات منصبين وليس منصب واحد، ولا يوجد شيء اسمه مجلس إدارة منطقة منذ 5 سنوات فكيف أكون رئيس منطقة. ودوري في نادي سبورتنج أنني وُلدت في النادي ولعبت فيه حتى انتقلت للكروم والاتحاد، فهل إذا طلبوا مني النصيحة سيكون ردي لن أرد عليكم".

وأوضح "البعض يعتقد أن اتقاضى رواتب كبيرة ولم أحصل على مليم منذ بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما، لأنني أعمل متطوعا".

وأتم "السبب في استكمال لقاء سموحة وبيراميدز من الدقيقة 51 هو تضارب التقارير، ورابطة الأندية قررت اتخاذ القرار الأكثر عدالة ولذلك أقمنا المباراة بعد أيام بنفس الظروف وأجلنا مبارياتي الفريقين في الجولة التالية".

عامر حسين اتحاد الكرة المصري لجنة المسابقات الدوري المصري
نرشح لكم
طارق مصطفى: الطموح انخفض بعد ضمان البقاء.. وهذا موقفي من هدف جريندو العكسي سامي: أقول للاعبي سموحة "أنا جمهوركم".. وأضطر لأخذ حقي بيدي معلول: هذه المدة المتوقعة لعودتي.. وموقف التجديد مع الأهلي متحدث الصفاقسي: نهتم بضم كريستو من الأهلي ولكن رأسية جريندو تؤلم فريقه.. سموحة يهزم البنك الأهلي خبر في الجول - خطوة أخيرة.. ماذا يجب أن يفعل المصري لرفع إيقاف القيد في الجول يكشف تفاصيل حادث رباعي شباب سيراميكا كليوباترا مصدر مقرب من الشامي يكشف لـ في الجول تفاصيل العرض الليبي
أخر الأخبار
طارق مصطفى: الطموح انخفض بعد ضمان البقاء.. وهذا موقفي من هدف جريندو العكسي دقيقة | الدوري المصري
سامي: أقول للاعبي سموحة "أنا جمهوركم".. وأضطر لأخذ حقي بيدي 6 دقيقة | الدوري المصري
نهائي يورو 2024 - مؤتمر نافاس: عانيت لسنوات ولكن.. وهذا سبب ظهوري بدلا من موراتا 12 دقيقة | ألمانيا 2024
كوبا أمريكا - مؤتمر سكالوني: لن نغير طريقة لعبنا في النهائي ضد كولومبيا ساعة | أمريكا
كوبا أمريكا - مؤتمر مدرب كولومبيا: نحتاج لأفضل نسخة لنا للفوز على بطل كل شيء ساعة | أمريكا
دراجات - اللجنة الأولمبية تقرر عدم مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد ساعة | رياضات أخرى
معلول: هذه المدة المتوقعة لعودتي.. وموقف التجديد مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
عامر حسين: لم أحصل على مليم من بداية عملي في الكرة منذ 30 عاما 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محاكمة عسكرية وسنة سجن.. وليد دعبس يكشف لأول مرة جميع كواليس أزمة أحمد رفعت 2 المتحدة تعلن إيقاف برنامج أحمد شوبير وإنهاء التعاقد معه 3 مصدر من اتحاد الكرة يكشف حقيقة التفاوض مع رينار ومستقبل حسام حسن 4 غياب السولية وعودة الشناوي وربيعة.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز