مصدر من كاف يكشف لـ في الجول سبب عدم إدراج استاد العاصمة ضمن ملاعب الأندية في إفريقيا

السبت، 13 يوليه 2024 - 16:24

كتب : محمد عبد العظيم

استاد عاصمة مصر - العاصمة الإدارية

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف سبب عدم إدراج استاد العاصمة ضمن ملاعب الأندية في إفريقيا.

واعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف 6 ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا، ليس من بينهم استاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصدر من كاف لـ FilGoal.com: "لم يتم إدراج استاد العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الملاعب المعتمدة لاستضافة المباريات بسبب عدم طلب الاتحاد المصري لذلك. في حال التقدم بطلب سيتم تشكيل لجنة تفتيش كإجراء روتيني لمعاينته ثم يتم إدراجه ضمن الملاعب المعتمدة".

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وأعلن كاف اعتماد الملاعب التالية لاستضافة مباريات الأندية المشاركة إفريقيا:

استاد القاهرة

استاد الدفاع الجوي

استاد برج العرب

استاد السويس

استاد السلام

استاد هيئة قناة السويس.

وأوضح كاف أن قائمة الملاعب المعتمدة تخص الدور التمهيدي الأول والثاني لمسابقات الأندية بالموسم المقبل ويمكن تحديثها في وقت لاحق.

وتم إعفاء الزمالك والمصري من المشاركة في الدور التمهيدي الأول بناء على تصنيفهما في السنوات الأخيرة، بالإضافة لكون الفارس الأبيض حامل اللقب.

كما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" رسميا إعفاء الأهلي من خوض منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

في المقابل فسوف يخوض بيراميدز ذلك الدور.

بيراميدز سيواجه جيه كيه يو الزنجباري في الدور التمهيدي الأول.

وحال تأهله فسيواجه بيراميدز الفائز من عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي.

وتقام مباريات الذهاب للدور التمهيدي الأول في الفترة ما بين 16 لـ18 أغسطس، على أن تقام مواجهات الإياب في 23 لـ25 من الشهر ذاته.

أما مباريات الدور التمهيدي الثاني فستقام في الفترة ما بين 13 لـ15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهات الإياب في 20 لـ22 من الشهر ذاته.

الأهلي الزمالك كاف
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