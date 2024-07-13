الشمال يعيد نونو ألميدا للدوري القطري

أعلن نادي الشمال القطري عن التعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي نونو ألميدا.

وسيقود ألميدا الشمال القطري بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

وسبق لـ ألميدا العمل في الكرة القطرية، إذ عمل مساعدا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا مع نادي السد.

وتولى ألميدا مهمة المدير الفني لنادي فاركو وقاد الفريق في 28 مباراة في كل البطولات.

وفاز فاركو تحت إمرة ألميدا خمس مرات وتعادل 17 مرة وهُزم في ست مباريات.

وسجل فاركو مع ألميدا 12 هدفا واستقبل 14 آخرين، لكنه ترك منصبه في ديسمبر 2022.

كما عمل ألميدا مساعدا لجوزفالدو فيريرا مع نادي الزمالك خلال الفارة الاولى للمدرب البرتغالي وساهم في تحقيق لقبي الدوري وكأس مصر.

وسيقود ألميدا تدريبات الشمال في معسكر هولندا خلال الفترة من 14 يوليو الحالي حتى الثاني من أغسطس المقبل استعداداً للموسم الجديد.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري القطري في التاسع من أغسطس المقبل.