بيلد: إيفان توني أخبر برينتفورد برغبته في الانتقال إلى مانشستر يونايتد

مازال مانشستر يونايتد ينشط بقوة في سوق الانتقالات بعدما أصبح لم يفصله عن ضم جوشوا زيركزي من بولونيا سوى الإعلان الرسمي، ها هو على أعتاب ضم مهاجم منتخب إنجلترا، إيفان توني.

وحسبما ذكر كريستيان فالك الصحفي الموثوق في الانتقالات لدى صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم السبت فإن يونايتد مهتم بضم اللاعب صاحب الـ28 عاما من برينتفورد.

وأشار التقرير إلى أن العقد المقدم لإيفان توني هو حتى صيف العام المقبل.

وأوضح الصحفي الألماني في تقريره أن اللاعب أخبر برينتفورد من خلال وكيله أنه يرغب في الانتقال إلى صفوف يونايتد.

ويتواجد إيفان توني حاليا في ألمانيا مع منتخب بلاده حيث يستعد لخوض نهائي يورو 2024 ضد إسبانيا غدا الأحد.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.