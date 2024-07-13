كوبا أمريكا 2024 – بييلسا: نتعرض للتهديد حتى لا ننتقد التنظيم.. وكذبة تدريبات بوليفيا

السبت، 13 يوليه 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

مارسيلو بيلسا

شدد مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي أن كل من ينتقد تنظيم بطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية يتعرض للتهديد.

وخسر منتخب أوروجواي من كولومبيا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في دور نصف النهائي، وشهدت بعدها هجوم الجمهور الكولومبي على أسر لاعبي أوروجواي.

وقال المدير الفني الأرجنتيني في مؤتمر صحفي: "يجب التفكير في كل التهديدات التي سأتلقاها إذا تحدثت، الشيء الوحيد أن رد فعل اللاعبين كان سيفعله أي إنسان إذ تم الهجوم على أحد أفراد عائلته".

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وأضاف "هناك درجة من التواطؤ، وعليكم أيها الصحفيون أن تقولوا هذا، عندما ترى أن هناك عمل عنيف فمن الذي سيؤيد هذا رد الفعل؟".

وأكمل "لقد عقدوا مؤتمرا صحفيا ليقولوا إن الملاعب كانت مثالية، لكن العشب كان ليس كذلك، منتخب بوليفيا لم يتدرب ولدي كل الصور التي تثبت أنها كذبة، هذا هو وباء الكذابين، لقد قلت بالفعل كل ما وعدت نفسي بعدم قوله".

وتابع "اعتذروا لنا بسبب ملاعب التدريب لأنها كانت كارثية، لكن بالطبع هذا يؤثر على المنظمين لذا لا يتعين عليك أن تقول كلمة واحدة لأنهم يهددونك".

وأنهى حديثه قائلا: "عندما انتقد ليونيل سكالوني -مدرب الأرجنتين- قيل له لا يتحدث مرة أخرى، الجميع مهدد، لكن يجب أن يعتذروا، كل ما عليهم قوله إننا ارتكبنا أخطاء ونحن مسؤولون ونتحمل مسؤولية ذلك".

ومن المقرر أن يلاقي منتخب أوروجواي منافسه كندا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فجر الأحد.

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