بعد النتائج الجيدة.. ليبيا تجدد عقد مدرب الزمالك السابق

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 21:08

كتب : FilGoal

ميتشو والجهاز الفني لنادي الزمالك

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم تجديد عقد ميلوتين سريدويفيتش المعروف بـ ميتشو لمدة عام.

ويقدم ميتشو نتائج ممتازة مع منتخب ليبيا منذ أن تولى قيادة تدريب الفريق في 5 أكتوبر العام الماضي.

ومن المقرر أن يمتد العقد الجديد لميتشو حتى انتهاء كأس الأمم الإفريقية 2025 التي ستقام في المغرب.

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وخاض منتخب ليبيا رفقة ميتشو 9 مباريات وانتصر في 6 مباريات وتعادل مرتين وخسر لقاء واحد فقط.

وسجل المنتخب 15 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

كما يتواجد في المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد في المجموعة الرابعة رفقة كل من الكاميرون وكاب فيردي وأنجولا وموريشيوس وإسواتيني.

ويأتي المنتخب الليبي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بالتساوي مع كاب فيردي ويتصدر منتخب الكاميرون بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب أنجولا في المركز الرابع بـ6 نقاط وموريشيوس في المركز الخامس بـ4 نقاط، ويتذيل منتخب إسواتيني دون نقاط.

بينما في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، فيتواجد منتخب ليبيا في المجموعة الرابعة رفقة نيجيريا ورواندا وبنين.

وحصل ميتشو على بطولة كأس مصر 2018-2019 رفقة الزمالك وهو التتويج الوحيد في مسيرته التدريبية.

الزمالك ليبيا ميتشو المغرب
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