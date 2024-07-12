من عودة مؤقتة لموسم إضافي.. إيفانز يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى 2025

الجمعة، 12 يوليه 2024 - 18:20

كتب : FilGoal

جوني إيفانز - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تجديد تعاقد جوني إيفانز لمدة موسم إضافي ينتهي في يونيو 2025.

جوني إيفانز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وكان إيفاز قد عاد ليونايتد في الصيف الماضي بعقد قصير الأمد للمشاركة مع الفريق في الفترة التحضيرية ثم أعلن النادي استمراره لنهاية الموسم.

وخلال الموسم المنقضي خاض اللاعب المخضرم 30 مباراة وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع الشياطين الحمر.

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وقال إيفانز عبر موقع النادي الرسمي: "ممتن لتمديد تعاقد مع يونايتد لموسم آخر، أنا تلعب لهذا النادي العظيم ونشعر بالدعم من الجماهير الرائعة هو دائما امتياز".

وأضاف "العودة للنادي الموسم الماضي كان شرفا وتمثيل الفريق مع زملاء رائعين وتحت قيادة مدرب مميز".

وأتم "الفوز بلقب كأس الاتحاد كان تجربة لا تُنسى، أعلم أننا نستطيع المنافسة على مزيد من الألقاب في القادم".

وخاض المدافع الدولي 198 مباراة بقميص يونايتد قبل أن يغادر النادي في 2015، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا 2008 وكأس العالم للأندية بالإضافة لـ 3 ألقاب للدوري الإنجليزي ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويعد إيفانز رفقة توم هيتون هما اللاعبان الوحيدان اللذان لا زالا مستمرين منذ عهد السير أليكس فيرجسون الذي رحل عن تدريب الفريق في 2013.

ويستهل مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي يوم 16 أغسطس المقبل ضد فولام.

مانشستر يونايتد جوني إيفانز الدوري الإنجليزي
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